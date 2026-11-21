Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Marquense vs Aurora, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense y Aurora FC se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el estadio Marquesa de la Ensenada, por la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos necesitan sumar puntos para mejorar sus posiciones en la clasificación y mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Marquense ocupa la décima posición de la tabla con 25 puntos en 20 partidos disputados, después de conseguir siete victorias, cuatro empates y nueve derrotas. Los Leones llegan a este compromiso tras perder 2-0 frente a San Pedro FC en la jornada anterior. El conjunto de San Marcos buscará recuperarse ante su afición y aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos de clasificación. Una victoria también le permitiría superar a su rival de turno en la tabla.

Por su parte, Aurora FC se encuentra en el octavo lugar con 25 unidades en 19 encuentros disputados, producto de ocho victorias, un empate y diez derrotas. El equipo aurinegro viene de caer 1-0 ante Mixco y necesita recuperar terreno en la recta final de la fase regular. Un triunfo como visitante le permitiría alcanzar los 28 puntos y mejorar sus posibilidades de ingresar entre los seis primeros clasificados.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marquense vs Aurora de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Aurora será el domingo 22 de noviembre a las 19:10 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Aurora hoy

Marquense no podrá contar con Fernando Fuentes, expulsado en la última jornada, mientras que Aurora tendrá todos los jugadores disponibles para este partido de la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fernando Banegas y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Keyner Agustín, Elías Vásquez, Marco Rodas, David Chuc (C), Brandon De León, Yordin Hernández, Denilson Ochaeta, Edwin Castillo, Alexis Matta. DT: Fernando Banegas

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García, Luis Aguilar, José Grajeda, Daniel Baján (C), José Luis Vivas, Andrés Echeverría, Paulo Motta. DT: Saúl Phillip

MÁS INFORMACIÓN: Comunicaciones se ilusiona con la remontada y Montoya saca cuentas

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Aurora:

19 de septiembre de 2026 | Aurora 1-0 Marquense | Torneo Apertura

15 de abril de 2026 | Aurora 0-1 Marquense | Torneo Clausura

26 de febrero de 2026 | Marquense 0-0 Aurora | Torneo Clausura

12 de octubre de 2026 | Marquense 1-1 Aurroa | Torneo Apertura

3 de agosto de 2026 | Aurora 1.1 Marquense | Torneo Apertura

Te puede interesar