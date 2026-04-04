Municipal vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Municipal Cobán Imperial, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal recibirá a Cobán Imperial este domingo 5 de abril en el estadio El Trébol por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro enfrenta a dos equipos ubicados en la parte alta de la tabla y con aspiraciones de clasificación. En el último cruce entre ambos en este torneo, disputado el 18 de febrero, igualaron 0-0.

Municipal llega tras vencer 2-1 a Achuapa en su presentación más reciente y se mantiene como líder con 28 puntos. En sus últimos cuatro partidos ha mostrado cierta irregularidad, con dos triunfos, un empate y una derrota. Durante ese tramo convirtió nueve goles y recibió seis. En condición de local buscará sostener su posición en la cima y continuar sumando en esta etapa decisiva.

Cobán Imperial, por su parte, viene de empatar 0-0 ante Aurora FC y ocupa el cuarto lugar con 27 unidades. En sus últimas cuatro jornadas registra un triunfo, un empate y dos derrotas, con cuatro goles a favor y cinco en contra. El equipo intentará mejorar su rendimiento reciente y sumar puntos fuera de casa para seguir en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Municipal vs Cobán Imperial de la jornada 18 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Cobán Imperial está programado para el domingo 5 de abril a las 18:00 horas y se disputará en el estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 11 de Albavisión,.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Cobán Imperial hoy

Ni Municipal ni Cobán Imperial tienen jugadores suspendidos para este duelo de la jornada 18 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Martín García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Municipal : Braulio Linares, César Calderón, Darwin Torres, Nicolás Samayoa, Aubrey David, Jonathan Franco, Cristian Hernández, Yunior Pérez, Yorman Baltazar, José Martínez, Rudy Muñoz. DT : Mario Acevedo.

: Braulio Linares, César Calderón, Darwin Torres, Nicolás Samayoa, Aubrey David, Jonathan Franco, Cristian Hernández, Yunior Pérez, Yorman Baltazar, José Martínez, Rudy Muñoz. : Mario Acevedo. Cobán Imperial: Tomás Casas, Blady Aldana, Carlos Flores, Marcos Acosta, Luis De León, Yonathan Morán, Ángel Cabrera, Byron Leal, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Cobán Imperial:

18 de febrero de 2026 | Cobán Imperial 0-0 Municipal | Torneo Clausura

12 de octubre de 2025 | Municipal 0-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

3 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Municipal | Torneo Apertura

27 de abril de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Municipal | Torneo Clausura

2 de marzo de 2025 | Municipal 2-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura

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