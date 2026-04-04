Luis Díaz, actor de reparto en la tarde épica del Bayern Munich rumbo al título

El guajiro volvió de la Selección Colombia y jugó todo el partido de los bávaros con victoria agónica ante Friburgo.

Luis Díaz en el Friburgo vs Bayern | REUTERS

El Bayern Munich está imparable. Un equipo que sabe sufrir en momentos de adversidad, pero no desaprovecha cada instante para ponerse a tiro y sentenciar otra victoria más a la bolsa. Así le pasó frente a un valeroso Friburgo, que pagó muy caro los minutos finales del compromiso.

Del 2-0 al 2-3, los bávaros dan un mensaje claro al Real Madrid de cara a los cuartos de final de Champions League. Ya con esta remontada, sin duda, será cuestión de que pasen las fechas para que Luis Díaz y su equipo levanten el título de la Bundesliga. Es larguísima la distancia que registra frente al Borussia Dortmund.

Victoria con sabor muy especial, anotando que la gran figura en ofensiva, Harry Kane, no pudo estar por cuenta de una leve lesión. Sin haber dejado la mejor versión desde lo futbolístico, el Bayern esperó hasta el final para pegar fuerte y celebrar a lo grande.

Luis Díaz, de la Selección a la titularidad del Bayern

Luis Díaz es definitivamente un hombre de mucha confianza en el Bayern. Mostró autocrítica luego de sus dos derrotas con la Selección Colombia ante Croacia y Francia, pero no se quedó ahí y acudió a la cita de los bávaros. En efecto, sumó otra titularidad más y tuvo un rendimiento aceptable, pese a que no marcó ni asistió.

En el peor momento, Díaz intentó darle salida a su equipo en el sector izquierdo, aunque no tuvo tanta comodidad por cuenta de la presión insistente del Friburgo. Se fue soltando y creó oportunidades. Tuvo el gol en sus pies, pero un atajadón impecable del portero Noah Atubolu, en todo el ángulo, de repente ahogó el grito de gol para el guajiro.

Gravitó en el ataque, pero se mostró participativo y no defraudó a pesar de no sumar números significativos a su cuenta personal. A fin de cuentas, desde lo colectivo, el balance es más que positivo y ‘Lucho’ seguro buscará ponerse a tope pensando en el Real Madrid, una visita histórica en el Santiago Bernabéu.

Los números de Luis Díaz frente a Friburgo

Así fue el partido de Luis Díaz, calificado con 6.4 según SofaScore:

Cuatro tiros totales (uno a puerta y otros dos bloqueados).

Dos pases clave.

37/45 pases precisos (82% de acierto).

3/4 pases largos acertados.

72 toques.

2/2 regates completados.

Tres faltas recibidas.

17 pérdidas de balón.

Cuatro recuperaciones.

6/13 duelos terrestres ganados.

2/3 duelos aéreos ganados.

Dos faltas.

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