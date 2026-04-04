Rayan Cherki se disculpa por ponerse la camisa del Liverpool durante el partido del Manchester City

El francés generó controversia en el banquillo del Etihad al intercambiar camiseta en plena goleada 4-0 en FA Cup

El episodio polémico de Rayan Cherki | TNT Sports México

Rayan Cherki ofreció una disculpa tras protagonizar un incidente insólito durante el triunfo 4-0 del Manchester City sobre el Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup.

Al minuto 73 de partido, el mediocampista francés se colocó la camiseta rival mientras permanecía en el banquillo, una acción que fue corregida de inmediato por el cuerpo técnico y que generó reacción tanto en el estadio como en redes sociales.

El momento ocurrió en el segundo tiempo, cuando el partido ya estaba sentenciado. Cherki fue sustituido al minuto 71 por Tijjani Reijnders, mientras que Hugo Ekitike, su compañero de la selección francesa, había salido minutos antes. Ambos coincidieron fuera del campo y aprovecharon para intercambiar camisetas.

🚨💣 Shocking and hilarious scenes at the Etihad Stadium 😂



Rayan Cherki swapped jerseys with his international teammate Hugo Ekitike… then sat on the Manchester City bench still wearing it!



He was quickly told to take it off and responded by raising his hands to apologise 😭… pic.twitter.com/9iRgi3Wv4A — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 4, 2026

Tras el intercambio, el galo regresó a la zona de suplentes y decidió ponerse la camiseta del Liverpool encima de su indumentaria. La acción fue detectada de inmediato por integrantes del cuerpo técnico del City, quienes le indicaron que se la retirara. El francés reaccionó de forma inmediata, se quitó la camiseta y levantó la mano en señal de disculpa ante lo ocurrido.

La polémica entre los aficionados

El City dominaba con claridad en el Etihad Stadium, con un 4-0 construido a partir del hat-trick de Erling Haaland y un gol adicional de Antoine Semenyo. Liverpool no logró competir tras recibir el primer gol y acumuló errores defensivos, incluido un penal concedido por Virgil van Dijk que abrió el marcador.

La goleada ya estaba definida cuando ocurrió el intercambio de camisetas, lo que provoco las críticas hacia Ekitike por aceptar el gesto en ese momento del partido. Aficionados del Liverpool cuestionaron la decisión del delantero francés, al considerar que reflejaba desconexión competitiva en un encuentro donde el equipo era claramente superado en todas las fases del juego.

Por su parte, el conjunto de los Citizens sigue lanzado en este tramo decisivo del curso. Tras conquistar recientemente la Copa de la Liga ante el Arsenal, los dirigidos por Pep Guardiola se colocan a solo dos partidos de levantar la FA Cup y mantienen opciones en la Premier League, donde son segundos con un partido pendiente. El sueño del triplete doméstico vuelve a tomar forma en Mánchester, mientras el torneo copero definirá a sus otros semifinalistas a lo largo del fin de semana antes del sorteo de las eliminatorias.

Te puede interesar