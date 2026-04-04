Isaac del Toro, líder del UAE Team Emirates en la Vuelta al País Vasco 2026

A través de la multiplataforma de Claro Sports, podrás disfrutar las seis etapas de la carrera, también conocida como Itzulia Basque Country

Isaac del Toro, por otra gran prueba en el ciclismo | MARCO BERTORELLO / AFP

El ciclista mexicano Isaac del Toro continuará haciendo historia en el ciclismo mundial al ser designado líder del UAE Team Emirates para la Vuelta al País Vasco 2026 (La Itzulia), una de las competiciones más prestigiosas del calendario ciclista. La carrera, que se disputará entre el 6 y el 11 de abril, contará con la participación del mexicano como uno de los favoritos al título, quien busca consolidar su nombre en el ciclismo internacional. Además, los aficionados podrán seguir las seis etapas completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, brindando una oportunidad única para disfrutar de la emoción de la Vuelta al País Vasco.

El UAE Team Emirates de Del Toro estará compuesto por ciclistas de gran calidad como Igor Arrieta, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Domen Novak, Adrià Pericas y Marc Soler. Estos corredores, bajo la dirección del equipo, serán fundamentales para que el mexicano logre sus objetivos en esta competencia, que representa una prueba clave para su temporada. Juntos, buscarán tener un papel destacado en una carrera que, año tras año, atrae a los mejores ciclistas del mundo.

Del Toro se muestra muy ilusionado ante este nuevo desafío y no es para menos, ya que la Vuelta al País Vasco es una de las pruebas más exigentes del circuito: “Esta será mi tercera vez en La Itzulia, y estoy muy ilusionado. Es un lugar con una gran tradición ciclista. Los aficionados son muy apasionados del ciclismo y eso lo hace especial”, comentó Del Toro en declaraciones facilitadas por su equipo. Su experiencia en esta competencia será un factor importante, ya que en ediciones anteriores ha demostrado estar a la altura de los mejores.

El ciclista mexicano ha tenido un inicio de temporada impresionante, lo que ha elevado sus expectativas para esta nueva edición de La Itzulia: “La primera parte de la temporada ha ido muy bien, estoy contento con mis resultados y espero que podamos aprovechar este buen comienzo de temporada esta semana”, afirmó. El buen estado físico y mental de Del Toro, combinado con su deseo de seguir creciendo en el ámbito internacional, lo coloca como uno de los favoritos dentro del equipo para buscar un lugar destacado en la clasificación.

Isaac del Toro, de tan solo 22 años, es considerado una de las grandes promesas del ciclismo mexicano. En las últimas temporadas ha mostrado una impresionante capacidad para competir al más alto nivel. Su nombramiento como líder del equipo en la Vuelta al País Vasco es un claro reflejo de su evolución y el creciente reconocimiento que ha ganado en el mundo del ciclismo.

La Vuelta al País Vasco, tradicionalmente conocida por su recorrido montañoso y la gran dificultad de sus etapas, pone a prueba la resistencia y habilidades tácticas de los ciclistas. Del Toro será uno de los nombres a seguir en la clasificación general, así como en las etapas más duras, en las que su perfil como escalador podría jugar un papel decisivo para el equipo.

La importancia de esta carrera no solo radica en la reputación del evento, sino también en su capacidad para dar visibilidad a ciclistas como Isaac del Toro, que aspiran a grandes logros en el futuro. El mexicano ha mostrado un crecimiento notable en cada competencia, y ahora, como líder, tendrá la oportunidad de demostrar todo su talento y experiencia en uno de los torneos más prestigiosos de La UCI World Tour.

Con victorias de etapa en el Tour de Emiratos y la Tirreno-Adriático, Del Toro tuvo un gran inicio de temporada, combinando su motivación por seguir rompiendo barreras, se prepara para afrontar uno de los mayores retos de su carrera. La Vuelta al País Vasco 2026 será, sin duda, una prueba clave en su camino hacia los grandes objetivos del año. Y con la cobertura en vivo de Claro Sports, los aficionados podrán seguir cada pedalazo de este talentoso ciclista mexicano, que sigue haciendo historia a nivel mundial.

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