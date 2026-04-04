¡Sigue los pasos de Del Toro! El ciclista mexicano que desafiará a Pogacar y Evenepoel en el Tour de Flandes 2026

César Macías competirá bajos los colores del Burgos Burpellet BH en uno de los monumentos más importantes del ciclismo

César Macías desafiará a Pogacar. | @cesarmaciase

Este domingo 5 de abril, César Macías, un joven ciclista mexicano de 22 años, enfrentará uno de los desafíos más grandes de su carrera al participar en el Tour de Flandes, una de las clásicas más prestigiosas del ciclismo mundial. El Burgos Burpellet BH debutará en este monumento del ciclismo, y Macías, junto a sus compañeros de equipo, tendrá la oportunidad de medirse con figuras de talla mundial como Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel y Remco Evenepoel, quienes lideran la escena internacional de las clásicas de un día. El duelo entre estos titanes del ciclismo y el talento emergente de Macías promete ser uno de los atractivos de este compromiso.

Con su habilidad para los sprints y su gran proyección, Macías se ha ganado un puesto para competir en uno de los monumentos más importantes del ciclismo. El pedalista mexicano tendrá la oportunidad de medirse a los mejores del mundo en un recorrido de 278,9 kilómetros lleno de obstáculos, colinas y tramos adoquinados que pondrán a prueba su resistencia y destrezas. A pesar de la presencia de gigantes como Pogacar y Van der Poel, el mexicano tiene en el Tour de Flandes una prueba para medir sus capacidades.

¿Quién es César Macías?

César Macías nació en Guadalajara en 2003, y desde muy joven comenzó a destacarse en el ciclismo. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser uno de los mejores velocistas en su categoría. Con tan solo 22 años, Macías ya ha logrado importantes resultados en competiciones internacionales, como el Tour del Porvenir y el Giro Next Gen. En 2024, se llevó la victoria en la última etapa del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia y se consolidó como un ciclista prometedor, capaz de disputar etapas en carreras de renombre.

Antes de llegar al Burgos Burpellet BH, Macías pasó por varias escuadras europeas, comenzando con el Start Junior Team, un equipo compuesto por ciclistas latinoamericanos. En 2021, se unió a EvoPro Racing, pero tras la desaparición del equipo, regresó a México para unirse a Petrolike, donde continuó su desarrollo y destacó en varias competiciones en Europa, Asia y América. Durante su tiempo con Petrolike, Macías consiguió múltiples top 10 en carreras como el Giro Next Gen, la Volta a Portugal y la Challenge de Mallorca, demostrando su capacidad de adaptación al ciclismo europeo.

Ahora, con el Burgos Burpellet BH, Macías se enfrenta a su mayor reto al saltar al ciclismo profesional. Se ha ganado el respeto dentro del equipo, y su habilidad en los sprints será crucial para el equipo en las etapas más rápidas de las grandes competiciones. “Mis objetivos con el equipo son bastante grandes, pero el que me llena el alma y el que me motiva a dar todo de mí, sin duda sería tener la oportunidad de correr La Vuelta y estar disputando las llegadas al sprint”, comentó Macías a la página oficial de su propio equipo sobre sus expectativas en su nueva etapa profesional.

El Tour de Flandes: El desafío para el Burgos Burpellet BH y César Macías

El Tour de Flandes, o ‘De Ronde’, es considerado uno de los cinco monumentos del ciclismo y una de las carreras más exigentes del calendario. Con 278,9 kilómetros de recorrido, esta clásica belga presenta un terreno brutalmente desafiante, con 16 tramos adoquinados y 16 colinas que ponen a prueba a los ciclistas más experimentados. En esta edición, que comienza en Amberes y termina en Oudenaarde, los ciclistas deben superar tramos míticos como el Oude Kwaremont y el Paterberg, dos de los ascensos más duros de la competencia. Para el Burgos Burpellet BH, este será su debut en la carrera, y sin duda será un desafío mayúsculo tanto para el equipo como para Macías.

La carrera, que se celebra cada año en Flandes, es conocida por su terreno quebrado y los tramos de pavé que se encuentran a lo largo del recorrido, lo que hace que la posición dentro del pelotón sea crucial para poder disputar el triunfo. En los últimos 50 kilómetros, los ciclistas deberán enfrentarse a una sucesión de ascensos y tramos adoquinados. Para el presente 2026 tendrá entre sus competidores a nombres de la talla de Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert y Remco Evenepoel, lo que será un desafío extremo para Macías y su equipo

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