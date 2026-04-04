Mictlán vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mictlán Comunicaciones, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Mictlán y Comunicaciones se enfrentarán este domingo 5 de abril en el Estadio La Asunción por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro es relevante para ambos equipos en la recta final de la fase regular, con puntos en juego que pueden influir en la zona de clasificación. El último antecedente entre ambos en este torneo fue el 19 de febrero, cuando Comunicaciones se impuso 2-1.

Mictlán llega tras una dura derrota por 8-2 frente a Antigua GFC en su presentación más reciente. A pesar de ese resultado, el equipo suma tres victorias en sus últimos cinco partidos y se mantiene en la mitad de la tabla con 24 puntos. Su rendimiento ha sido irregular, especialmente en defensa, donde ha recibido varios goles en las últimas jornadas. En casa, buscará recuperar solidez y volver a sumar de a tres.

Comunicaciones, en cambio, viene de ganar 1-0 ante Mixco y se ubica en la segunda posición con 28 unidades. El equipo del Fantasma Figueroa necesita seguir sumando puntos para la lucha por el título, pero también para no caer en los puestos de descenso en la tabla acumulada. Con un mejor equilibrio en sus líneas, intentará sostener su buen momento y asegurar puntos que lo acerquen a la clasificación en esta etapa decisiva.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mictlán vs Comunicaciones de la jornada 18 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mictlán y Comunicaciones está programado para el domingo 5 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mictlán vs Comunicaciones hoy

Ni Mictlán ni Comunicaciones tienen jugadores suspendidos para este duelo de la jornada 18 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Gabriel Álvarez y Fantasma Figueroa no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mictlán : John Faust, Jonas Herrarte, Richard Monges, Renny Folleco, William Ramírez, William Fajardo, Brandon Rivas, Osman Salguero, Guillermo Chavasco, Cesar Chinchilla, Sebastián Colón. DT : Gabriel Álvarez.

: John Faust, Jonas Herrarte, Richard Monges, Renny Folleco, William Ramírez, William Fajardo, Brandon Rivas, Osman Salguero, Guillermo Chavasco, Cesar Chinchilla, Sebastián Colón. : Gabriel Álvarez. Comunicaciones: redy Pérez, Erick González, José Pinto, Andy Contreras, Ernesto Monreal, Stheven Robles, Dairon Reyes, Marco Domínguez, Karel Espino, Omar Duarte, Janpol Morales. DT: Fantasma Figueroa.

Antecedentes y últimos resultados del Mictlán vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mictlány Comunicaciones:

19 de febrero de 2026 | Comunicaciones 2-1 Mictlán | Torneo Clausura

28 de septiembre de 2025 | Mictlán 1-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

20 de julio de 2025 | Comunicaciones 2-0 Mictlán | Torneo Apertura

23 de abril de 2017 | Mictlán 0-0 Comunicaciones | Torneo Clausura

18 de febrero de 2017 | Comunicaciones 4-0 Mictlán | Torneo Clausura

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