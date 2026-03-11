Platense vs Olimpia en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Platense Olimpia, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Platense y Olimpia protagonizarán uno de los partidos más interesantes de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un duelo que encuentra a ambos equipos con la obligación de sumar para mejorar su situación en la tabla. El conjunto porteño atraviesa un momento complicado en el campeonato y necesita recuperar terreno, mientras que el León tampoco vive su mejor inicio de temporada y busca reencontrarse con su mejor versión para volver a meterse en la pelea por los primeros puestos.

Platense tiene 8 puntos y se ubica en el 10° lugar de las posiciones, producto de un triunfo, cinco empates y tres derrotas. El equipo de Raúl Cáceres fue una de las sorpresas del Apertura 2025 al terminar en el cuarto lugar, pero en este torneo le está costando mucho encontrar regularidad. De hecho, apenas ha podido ganar un partido y acumula tres jornadas sin conocer la victoria, situación que buscará revertir tras caer por 2-1 ante Olancho en su última presentación como visitante.

Por su parte, Olimpia tiene 12 puntos y se ubica en el sexto lugar, producto de tres triunfos, tres empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Eduardo Espinel, vigente campeón del fútbol hondureño, no ha logrado encontrar su mejor nivel en este inicio de torneo y su entrenador empieza a ser cuestionado por los resultados. En sus últimos cinco partidos solo consiguió una victoria, además de tres derrotas y un empate 1-1 ante Real España en la última jornada. A esto se suma la reciente eliminación de la Concachampions frente al Club América, que también golpeó al equipo en lo anímico.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Platense vs Olimpia de la jornada 11 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Platense y Olimpia está programado para el jueves 12 de marzo a las 19:30 horas y se disputará en el estadio Francisco Morazán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Platense vs Olimpia hoy

Platense no cuenta con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras mientras que Olimpia no podrá contar con Yustin Arboleda, expulsado en el duelo ante Real España. Se estima que Raúl Cáceres y Eduardo Espinel utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Platense: Merlín Bonilla; Oslan Velásquez, Ruben García, Brandon Santos; Samuel Pozantes, Manuel Salinas, Moisés Rodríguez, Eduardo Urbina, Yoel Castillo; Erick Puerto y Georgie Welcome. DT: Raúl Cáceres.

Olimpia: Edrick Menjívar; Elison Rivas, Facundo Queiroz, Emanuel Hernández, Kevin Guity; José Raúl García, Jorge Álvarez, José Pinto, Edwin Rodríguez; Jorge Benguché y Jerry Bengtson. DT: Eduardo Espinel.

Antecedentes y últimos resultados del Platense vs Olimpia en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Platense y Olimpia:

2 de noviembre de 2025 | Platense 0-1 Olimpia | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 23 de agosto de 2025 | Olimpia 3-1 Platense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de abril de 2022 | Olimpia 0-0 Platense | Torneo Clausura 2022

| Torneo Clausura 2022 2 de marzo de 2022 | Platense 0-3 Olimpia | Torneo Clausura 2022

| Torneo Clausura 2022 9 de noviembre de 2021 | Platense 1-4 Olimpia | Torneo Apertura 2021

Te puede interesar –