Dos Santos, DT de Los Ángeles FC, RENDIDO ANTE LA PROPUESTA DE aLAJUELENSE

El entrenador se mostró sorprendido por el planteo.

Marc Dos Santos, DT de Los Angeles. (GETTY IMAGES VIA AFP)

Por el juego de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, el equipo de Alajuelense igualó como visitantes 1-1 en Estados Unidos frente a Los Angeles FC, y de esa manera quedó bien parado de cara a la revancha a jugarse la próxima semana en Costa Rica. Al término del partido, el director técnico del equipo, Marc Dos Santos, se mostró decepcionado por la derrota y sorprendido por el planteo del rival.

Cabe recordar, que gracias al gol de Alejandro Bran Flores anotado al minuto 44 de la primera parte, que sirvió para poner transitoriamente en ventaja a su equipo, Alajuelense llega al duelo revancha con ventaja ya que en caso de igualar sin goles, clasificará automáticamente de fase. El empate 1-1 forzaría una definición por penales y cualquier igualdad en adelante clasificaría a los visitantes.

Si bien se encargó de dejar en claro que entiende que su equipo fue superior, esto dijo: “Es difícil criticar lo que intentamos hacer hoy porque fuimos muy superiores en todos los capítulos del partido. Tenemos 28 remates, 76% de posesión, cuatro grandes oportunidades perdidas, el fútbol es así.

En esa misma línea, y a la hora de enaltecer el gran trabajo que hizo el equipo rival, se sinceró: “Hoy han venido con el objetivo de salir sin perder, pero es un equipo que ha hecho un buen trabajo para lo que vino a buscar“.

El partido de vuelta está pautado para el próximo martes 17 de marzo a las 19 hs en suelo costarricence, en donde existe una gran motivación y un entusiasmo total luego del empate conseguido en Los Angeles, ya que al equipo le sirven más de un resultado para poder lograr el gran objetivo de superar a uno de los candidatos al títulos.

En la eventualidad de que el equipo de Alajuelense se imponga en la serie, clasificará a cuartos de final, instancia en la que se medirá contra el vencedor de la llave entre Cruz Azul y Monterrey, que tuvo como ganador en la primera presentación a la ‘máquina cementera’ por 3-2, pero que de todas maneras deja a la serie abierta para resolverse en el campo de rayados.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Concachampions 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de Concacaf, los octavos de final están programados para disputarse en las primeras semanas del mes de marzo. Este viernes, la Concacaf confirmó las fechas y horarios para cada uno de los partidos.

Partidos de ida

Martes 10 de marzo Philadelphia Unión vs América | Subaru Park | 17:00 horas Monterrey vs Cruz Azul | Gigante de Acero | 19:00 horas LAFC vs Alajuelense | BMO Stadium | 21:00 horas

Miércoles 11 de marzo Nashville SC vs Inter Miami | GEODIS Park | 17:30 horas LA Galaxy vs Mount Pleasant | Dignity Health Sports Park | 19:30 horas San Diego FC vs Toluca | Snapdragon Stadium | 21:30 horas

Jueves 12 de marzo FC Cincinnati vs Tigres | TQL Stadium | 18:00 horas

Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders | BC Place | 20:00 horas



Partidos de vuelta

Martes 17 de marzo Alajuelense vs LAFC | Estadio Alejandro Morera Soto | 19:00 horas Cruz Azul vs Monterrey | Estadio Cuauhtémoc | 21:00 horas

Miércoles 18 de marzo Inter Miami vs Nashville SC | Inter Miami Stadium | 17:00 horas América vs Philadelphia Unión | Estadio Ciudad de los Deportes | 19:00 horas Toluca vs San Diego FC | Estadio Nemesio Diez | 21:00 horas Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps | ONE Spokane Stadium | 21:00 horas

Jueves 19 de marzo Mount Pleasant vs LA Galaxy | National Stadium | 17:00 horas

Tigres vs FC Cincinnati | Estadio Universitario | 19:00 horas



*Todos los horarios son en tiempo del centro de México

