Corinthians da parte médico de Memphis Depay: ¿Alcanza a jugar contra Santa Fe en Bogotá?

Los hinchas del cuadro ‘Cardenal’ y los aficionados al fútbol en Bogotá se alegraron con su posible presencia en la ciudad.

Memphis Depay, neerlandés del Corinthians / REUTERS/Thiago Bernardes.

El pasado jueves 19 de marzo se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Después de la disputa de las 3 fases previas, comienza la gran competencia por ‘La Gloria Eterna’. 31 equipos buscan el trofeo y arrebatarle el trono a Flamengo, el ‘Mengao’ se quedó con el de la edición 2026 y también busca su sexta coronación.

Uno de los grupos más emocionantes y denominado como la ‘muerte’ es el E. Allí se encuentran Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fe y Platense. Ya que se encuentra un pentacampeón del certamen, uno que ya sabe lo que pesa la copa, un doble semifinalista, además campeón de la Copa Sudamericana y un debutante que espera cumplir sus expectativas.

De forma inmediata se conoció el grupo que tenía el ‘Primer Campeón’ en el certamen, la emoción de los hinchas del club y los aficionados al fútbol en Bogotá a modo general, se emocionaron por la posible presencia de jugadores de talla mundial como Jesse Lingard y Memphis Depay, quienes actualmente tienen contrato en el equipo brasilero.

No obstante, no todo es color de rosa. El cuadro de Sao Paulo recibió este domingo 22 de marzo a Flamengo, por la jornada 8 del Brasileirao 2026 y la estrella neerlandesa fue titular, pero al sentir un pinchazo en su pierna derecha, lo cual encendió las alarmas en el ‘Timao’ y obligó al técnico a sustituirlo, dándole paso a Rodrigo Garro.

Parte médico de Memphis Depay

Pues bien, el club paulista entregó en las últimas horas el parte médico del delantero: “Antes del partido contra el Flamengo, correspondiente al Campeonato Brasileño, el delantero Memphis Depay se sometió a una resonancia magnética este lunes (23). El examen detectó una distensión en el músculo anterior del muslo derecho”.

“A pesar de la lesión, la selección nacional de los Países Bajos le pidió al atleta que comenzara el tratamiento con el personal médico de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol”, mencionó el cuadro brasilero.

“Memphis ya había sido convocado para los partidos amistosos contra Noruega y Ecuador durante este parón internacional de la FIFA, y viajará al país europeo”, ultimó Corinthians.

En principio el artillero neerlandés estaría fuera de las canchas por 3 semanas, es decir se pierde varios juegos importantes en el Brasileirao y el partido debut de Corinthians en Copa Libertadores, como visitante ante Platense en Buenos Aires el 09/04; llegaría para el duelo en Bogotá ante Independiente Santa Fe el 15 de abril si evoluciona en su recuperación.

Depay, de la lesión a la polémica

A pesar de haber salido del partido, el delantero con pasado en el Barcelona, Atlético de Madrid y varios clubes más salió caminando, lo que daba un parte de tranquilidad. No obstante el europeo cometió el error de sacar su celular en el banquillo, mientras compartía del partido con sus compañeros. De manera inmediata miembros del staff del Corinthians le llamaron la atención al futbolista.

“Simplemente quiero aclarar que mi llamada telefónica tenía como único propósito comunicarme con el personal médico en los Países Bajos en ese momento. Salí para mostrar mi apoyo a mi equipo, aunque podría haberme quedado dentro del vestuario con la lesión. Yo también estoy molesto con el resultado del partido. Seguimos trabajando por días mejores. ¡Tmj!”, el jugador se defendió por medio de sus redes sociales.

De manera extraoficial se pudo conocer que Memphis Depay podría acarrear una fuerte sanción económica. Según el medio brasileño UOL tendría que pagar una cifra cercana a los 100.000 reales, es decir 20.000 dólares, cerca de 74.000.000 de pesos colombianos y además una suspensión de 1 a 6 partidos en el Brasileirao.

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