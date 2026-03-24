Roberto Martínez se deshace en elogios hacia Javier Aguirre y Gilberto Mora

El técnico de la selección e Portugal habla a unos cuantos días de enfrentarse a México en la reinauguración del Estadio Azteca este sábado 28 de marzo

Martínez reconoce al Vasco y a Mora | Imago7 y YT: Federação Portuguesa de Futebol

A unos días del amistoso entre México y Portugal rumbo a la Copa Mundial de 2026, Roberto Martínez dedicó palabras de reconocimiento a Javier Aguirre y al proceso que vive la selección mexicana. El técnico del conjunto luso valoró la trayectoria del entrenador del Tri y destacó la forma en que sus equipos suelen competir.

Durante una entrevista con TUDN, el estratega español señaló que observa con atención el trabajo del Vasco, a quien colocó como un entrenador con experiencia, orden táctico y capacidad para elevar el nivel competitivo de sus planteles. Para Martínez, la carrera de Aguirre respalda el momento que atraviesa México en este nuevo ciclo mundialista.

“El profe Aguirre es una persona que admiro muchísimo y lo que hizo en su carrera en España, con seguridad sus equipos siempre están muy bien organizados, tienen muy buen patrón de juegos, son muy competitivos.”

El técnico también explicó que ha seguido de cerca varios encuentros recientes del Tri, entre ellos la final de la Copa Oro ante Estados Unidos, y afirmó que el equipo mexicano mantiene una identidad clara incluso en partidos de menor exigencia. En su análisis, resaltó la capacidad de Aguirre para ajustar piezas y sostener la competitividad del grupo.

“Muy competitivo yo creo que el profe Aguirre tiene esa capacidad de ajustar muy bien un equipo para que sea competitivo, vi la final contra Estados Unidos, vi otros partidos que son más amistosos, que tienen menos transferencia, pero siempre el futbolista que juega en México ahora me sorprende mucho”.

Además de hablar del presente del combinado nacional, el seleccionador portugués se detuvo en uno de los nombres jóvenes que más le han llamado la atención: Gilberto Mora. Aunque hoy no forma parte del plantel por una pubalgia, Martínez reveló que siguió su desempeño en el Mundial sub 20 y quedó convencido de sus condiciones.

“Me alegra mucho ver talento como Mora, que pueda tener un papel en la selección le vi mucho en el Mundial sub 20 en los partidos que jugó contra Marruecos y España me sorprendió mucho. Entonces la selección mexicana lo veo así, muy competitiva, siempre abierta al talento joven jugadores de referencia, yo creo que los dos Jiménez son delanteros de altísimo, altísimo nivel y en todas las líneas”.

En la misma conversación, Roberto Martínez aseguró que México tiene argumentos para ser tomado en serio de cara a la próxima Copa del Mundo, sobre todo por su condición de anfitrión. El entrenador recordó que el Tri suele potenciar su rendimiento cuando disputa el torneo en territorio mexicano y consideró que ese entorno puede volver a impulsar una actuación importante.

“México siempre es una selección que utilizan muy bien el factor de jugar en casa, cuando analizas México en los mundiales, no salen de la fase de grupos, pero en los dos mundiales que han jugado en México llegan a los cuartos de final”. “Estamos hablando de una selección qué en el Azteca, en casa, tiene que ser una de las de las candidatas”, mencionó Roberto Martínez.

Sobre el partido que Portugal disputará en el estadio Azteca, el seleccionador consideró que será una prueba útil para su equipo antes del Mundial, tanto por la historia del inmueble como por el ambiente que genera la afición mexicana. “El poder jugar en el Azteca es algo que es la mejor preparación para el Mundial, ya sé que los jugadores ya empezaron a hablar… cada uno tiene su memoria y el Azteca es un estadio que es una referencia dentro de los mundiales”. “Después de una selección como la mexicana que siempre me ha impresionado el nivel de aficionados cuando estaba en Sudáfrica, cuando estuve en Brasil, cuando vas a ver los partidos, es una selección grande”. “La exigencia, la expectativa, la manera que se le apoya a la selección, entonces tener ese ambiente todo en el Azteca para nosotros es la mejor preparación para para el Mundial”, agregó el estratega de Portugal.

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