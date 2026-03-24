Antigua GFC vs Marquense en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Marquense por la jornada 15 del Torneo Clausura de Guatemala.

Antigua GFC vs Marquense, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Marquense, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! Desde el estadio Pensativo, ambos equipos se enfrentan en un duelo clave para sus aspiraciones en la tabla. En el antecedente más reciente, igualaron 1-1, por lo que este encuentro representa una nueva oportunidad para marcar diferencias.

Antigua GFC llega tras una victoria por 1-0 frente a Comunicaciones, resultado que le permitió sumar confianza en un tramo competitivo del torneo. El equipo ha mostrado regularidad en varios pasajes del campeonato y buscará sostener ese rendimiento en casa, donde necesita sumar para mantenerse cerca de los puestos altos.

Marquense, por su parte, viene de imponerse 3-1 ante Cobán Imperial en su última presentación. El conjunto visitante ha mejorado su producción ofensiva en las jornadas recientes y afronta este compromiso con la intención de continuar sumando. Fuera de casa intentará sostener ese impulso para escalar posiciones en la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua GFC vs Marquense hoy lunes 23 de marzo de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Marquense está programado para el lunes 23 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el Estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Antigua GFC vs Marquense para la jornada 15, al momento

Ni Antigua GFC ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos. Se estima que Mauricio Tapia y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Antigua GFC : Luis Morán, Juan Carbonell, Enzo Fernández, Alexander Robinson, Kevin Grijalva, Héctor Prillwitz, José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Diego Fernández, Agustín Maziero DT : Mauricio Tapia.

: Luis Morán, Juan Carbonell, Enzo Fernández, Alexander Robinson, Kevin Grijalva, Héctor Prillwitz, José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Diego Fernández, Agustín Maziero : Mauricio Tapia. Marquense: Javier Colli, Oscar Linton, Fernando Fuentes, Elías Vásquez, Marco Rodas, Dylan Flores, Josué Cano, Andy Ruiz, Miguel Escobar, David Chuc, Diego Casas. DT: Omar Arellano.

Antecedentes del Antigua GFC vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Antigua GFC y Marquense:

1 de febrero de 2026 | Marquense 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

15 de octubre de 2025 | Marquense 3-2 Antigua GFC | Torneo Apertura

19 de julio de 2025 | Antigua GFC 3-0 Marquense | Torneo Apertura

5 de abril de 2025 | Antigua GFC 1-3 Marquense | Torneo Clausura

1 de febrero de 2025 | Marquense 0-0 Antigua GFC | Torneo Clausura

Te puede interesar