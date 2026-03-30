Marquense vs Comunicaciones en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Marquense y Comunicaciones por la jornada 16 del Torneo Clausura de Guatemala.

Marquense Comunicaciones, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Marquense y Comunicaciones, que se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026! Ambos equipos llegan con la intención de recuperarse de los resultados adversos recientes y sumar puntos clave para mejorar su posición en la tabla. Los últimos enfrentamientos muestran un historial parejo, aunque en el más reciente choque, Comunicaciones se impuso por 2-1.

Marquense afronta el partido tras perder 0-1 ante Antigua GFC. En las jornadas previas, el conjunto dirigido por Omar Arellano ganó tres encuentros y empató uno, con un saldo de ocho goles a favor y cinco en contra. Con 18 puntos, ocupa el noveno lugar del torneo y buscará aprovechar la localía para sumar de a tres y acercarse a los puestos de clasificación. Además, la lucha por la permanencia en la tabla acumulada obliga al equipo a mejorar sus resultados en las próximas jornadas.

Por su parte, Comunicaciones llega tras caer 1-3 frente a Xelajú. En sus últimos cuatro compromisos, registró dos victorias y dos derrotas, con un balance de ocho goles marcados y ocho recibidos. Actualmente se ubica en la tercera posición con 25 puntos y buscará mantener su rendimiento fuera de casa para consolidarse entre los primeros lugares de la tabla y acercarse a la cima del Clausura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Comunicaciones hoy domingo 29 de marzo de 2026?

El encuentro entre Marquense y Comunicaciones está programado para el domingo 29 de marzo a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Marquense vs Comunicaciones para la jornada 16, al momento

Marquense no contará con jugadores suspendidos de cara a la jornada 16 del Torneo Clausura de Guatemala, mientras que Comunicaciones sufrió la expulsión de Marco Domínguez por doble amarilla en el último duelo. Se estima que Omar Arellano y Fantasma Figueroa no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense : Javier Colli, Oscar Linton, Fernando Fuentes, Marco Rodas, Elías Vásquez, Dylan Flores, Renato Mencía, Josué Cano, Andy Ruiz, Miguel Escobar, David Chuc. DT : Omar Arellano.

: Javier Colli, Oscar Linton, Fernando Fuentes, Marco Rodas, Elías Vásquez, Dylan Flores, Renato Mencía, Josué Cano, Andy Ruiz, Miguel Escobar, David Chuc. : Omar Arellano. Comunicaciones: Fredy Pérez, José Gálvez, Walter García, Ernesto Monreal, Erick González, Dairon Reyes, José Grajeda, Lynner García, Omar Duarte, Samuel Camacho, Janpol Morales. DT: Fantasma Figueroa.

Antecedentes del Marquense vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Marquense y Comunicaciones:

7 de febrero de 2026 | Comunicaciones 2-1 Marquense | Torneo Clausura

26 de octubre de 2025 | Marquense 1-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

17 de agosto de 2025 | Comunicaciones 3-0 Marquense | Torneo Apertura

4 de mayo de 2025 | Comunicaciones 2-1 Marquense | Torneo Clausura

1 de mayo de 2025 | Marquense 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura

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