El ídolo de Guatemala que quiere la presidencia de la Fedefut: mensaje a Paiz

¿Es el momento de ‘pescadito’ Ruiz?

Carlos Ruiz | Captura: Instagram y TUDN

En las últimas semanas, uno de los nombres que más dio de qué hablar en el fútbol guatemalteco fue el de Carlos “Pescadito” Ruiz. El máximo goleador histórico de la Selección de Guatemala y considerado por muchos como el futbolista más importante que ha dado el país, sorprendió al reconocer públicamente que le gustaría, en un futuro, convertirse en presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT), organismo que actualmente encabeza Gerardo Paiz.

Las declaraciones del exdelantero despertaron un inmediato debate entre aficionados, dirigentes y exfutbolistas. No son pocos los que consideran que una figura de la trayectoria y el reconocimiento de Ruiz podría aportar una visión distinta para el desarrollo del fútbol nacional, especialmente por la experiencia acumulada durante su extensa carrera tanto en la MLS como en la selección guatemalteca.

En diálogo con la prensa local, el histórico goleador explicó que ya comenzó a interiorizarse sobre el funcionamiento interno de la Federación y admitió que el proceso para llegar a la presidencia es mucho más complejo de lo que imaginaba. Según comentó, no basta con tener un proyecto deportivo sólido, sino que también es necesario recorrer el país y construir consensos con los diferentes actores que integran la estructura del fútbol guatemalteco.

“La intención siempre está”, aseguró Ruiz al ser consultado sobre la posibilidad de competir algún día por la presidencia de la FEDEFUT. Más adelante profundizó sobre el tema y reconoció: “No sabía que era tan político el tema de la Federación de Fútbol de Guatemala. Hay que ir a convencer a representantes departamentales que no conozco. Hay que ir a buscarlos, convencerlos y tratar que entiendan una planificación”.

Las palabras del exfutbolista también cobran relevancia porque durante los últimos años ha sido uno de los críticos más visibles de algunas decisiones adoptadas por la actual dirigencia. En reiteradas oportunidades expresó su preocupación por el rumbo del fútbol nacional y por diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de las selecciones, la formación de jugadores y la estructura de la competencia local.

Precisamente por esa postura crítica, muchas voces comenzaron a plantearle que, si considera que existen aspectos por mejorar, el siguiente paso debería ser presentar un proyecto propio e intentar competir por la conducción de la Federación cuando llegue el momento. Para varios aficionados, la experiencia internacional de Ruiz podría representar un aporte importante, aunque también reconocen que el camino político para llegar al cargo no será sencillo.

Por ahora, no existe ninguna candidatura oficial ni un anuncio concreto por parte del exdelantero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron abierta una puerta que hasta hace poco parecía impensada. Mientras continúa siendo una voz influyente dentro del fútbol guatemalteco, el “Pescadito” no descarta involucrarse de manera directa en la conducción de la FEDEFUT, con el objetivo de impulsar los cambios que, según su visión, necesita el balompié nacional para seguir creciendo.

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