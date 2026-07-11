Municipal golea a Alianza y mantiene su paso firme en la preparación de la nueva temporada

El conjunto escarlata mostró un funcionamiento sólido desde los primeros minutos y logró transformar su dominio en goles.

Municipal y una goleada contundente | X: @Rojos_Municipal

Municipal volvió a dejar buenas sensaciones en la pretemporada al imponerse por 5-1 frente a Alianza de El Salvador en un partido amistoso disputado en el Estadio El Trébol. El vigente campeón del fútbol guatemalteco aprovechó el compromiso internacional para continuar con la puesta a punto de cara a los desafíos oficiales que afrontará durante el segundo semestre del año.

El conjunto escarlata mostró un funcionamiento sólido desde los primeros minutos y logró transformar su dominio en goles. La diferencia en el marcador reflejó la eficacia del equipo dirigido por su cuerpo técnico, que encontró respuestas tanto en futbolistas experimentados como en jóvenes surgidos de las categorías inferiores.

Municipal confirma su poder ofensivo en la pretemporada

Los goles de la victoria llegaron gracias a las definiciones del delantero ecuatoriano Alejandro Cabeza, el atacante cubano Yunior Pérez, César Archila y el juvenil Francisco Guzmán. A ellos se sumó un autogol de Alianza, que terminó ampliando la ventaja de un Municipal que generó constantes situaciones de peligro durante el encuentro.

Más allá del resultado, el amistoso permitió al entrenador evaluar variantes en distintas posiciones del campo. La rotación de jugadores y la participación de elementos juveniles ofrecieron nuevas alternativas para conformar el plantel que afrontará las competencias oficiales de la temporada.

Los números respaldan el buen momento del equipo rojo durante esta etapa de preparación. En los cuatro compromisos disputados hasta ahora, Municipal ha conseguido pleno de victorias y ha mantenido una producción ofensiva destacada, con 16 goles convertidos y apenas dos tantos recibidos.

Los resultados obtenidos hasta el momento incluyen triunfos por 5-1 frente a Categoría Especial, 3-0 contra Nueva Santa Rosa, 3-0 sobre la Selección Sub-20 de Guatemala y el reciente 5-1 frente a Alianza. Esa regularidad permite al cuerpo técnico trabajar con confianza mientras ajusta los últimos detalles antes del inicio de la competencia.

El próximo compromiso de preparación será frente a la Selección Sub-23 de Guatemala, dirigida por Willy Olivera. Ese encuentro representará una nueva oportunidad para seguir afinando el funcionamiento colectivo y mantener el ritmo competitivo antes del comienzo de los torneos oficiales.

Con cada amistoso, Municipal continúa consolidando una identidad de juego basada en la intensidad ofensiva y la participación de todo el plantel. Aunque los resultados de la pretemporada no otorgan títulos, sí ofrecen señales positivas para un equipo que buscará defender su corona y comenzar el nuevo curso con el mismo protagonismo que mostró en este inicio de preparación.

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