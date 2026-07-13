Estevis López, la polémica en la Selección de Panamá

Sorpresa por un problema surgido en la convocatoria de las juveniles sub 20.

Estevis López, promesa del fútbol panameño | @este.vis22

La ausencia de Estevis López en la convocatoria de la Selección Sub-20 de Panamá terminó convirtiéndose en una de las principales polémicas del fútbol canalero en los últimos días. Lo que inicialmente parecía una baja por decisión del cuerpo técnico derivó en un intercambio de versiones entre la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) y el propio futbolista, quien decidió romper el silencio para explicar públicamente su postura.

Todo comenzó cuando la FEPAFUT informó que el joven jugador de Veraguas United no había viajado con la delegación al campamento de preparación en Pachuca, México. Según la Federación, López debía presentarse junto al resto del grupo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, pero solicitó incorporarse días más tarde, una petición que fue rechazada por el entrenador Mike Stump.

A raíz de esa situación, el organismo confirmó que el atacante no solo quedaba fuera del campamento de preparación, sino que tampoco sería considerado para integrar la lista definitiva de Panamá en el Premundial Sub-20. La decisión generó un fuerte debate entre los aficionados, especialmente por tratarse de una de las grandes promesas del fútbol panameño.

El comunicado de López

Horas después, López utilizó su cuenta de Instagram para dar su versión de los hechos y negar que hubiera rechazado representar a la selección. “En ningún momento rechacé la convocatoria ni decidí no presentarme por mi cuenta. Mi situación ya había sido hablada previamente, por eso me sorprendieron algunas informaciones que no cuentan lo que realmente pasó”, escribió.

El futbolista explicó que viene de completar un mes de entrenamientos en el Bayern Múnich, donde realizó una importante carga física. Según detalló, actualmente atraviesa una sobrecarga muscular, motivo por el que decidió priorizar su recuperación para evitar una lesión que pudiera afectar su crecimiento deportivo.

A esa situación física también se sumó un delicado momento familiar. López reveló que mientras se encontraba en Alemania, su hermano menor Dylan tuvo que ser sometido a una operación, una circunstancia que, según confesó, golpeó emocionalmente a toda su familia. Además, recordó que próximamente también tendrá compromisos con la Selección Sub-17, por lo que, junto a su entorno, consideró que lo más conveniente era enfocarse en recuperarse completamente.

“Quiero dejar en claro que para mí siempre va a ser un orgullo representar a Panamá. Nunca le diría que no a mi selección. Mi compromiso con el país sigue siendo el mismo de siempre”, afirmó el juvenil, quien además pidió respeto por el momento personal que atraviesa.

Por su parte, la FEPAFUT sostuvo que el jugador había recibido autorización para disfrutar de unos días de descanso tras su experiencia en el Bayern Múnich, pero con el compromiso de incorporarse al viaje en la fecha establecida. Al no presentarse con el resto del plantel y solicitar un cambio en el itinerario, el cuerpo técnico decidió mantener su postura y dejarlo fuera del proceso.

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