Golpe de realidad sobre el fútbol de Guatemala, según Gerardo Paiz, presidente de la FFG

Paiz tocó varios temas de relevancia.

El presidente Paiz y un momento de reflexión. (Captura Vardelgato)

En la antesala del inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, el presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FFG), Gerardo Paiz, fue entrevistado en el podcast VAR del Gato, donde abordó diferentes temas relacionados con la actualidad del fútbol chapín. El dirigente habló sobre su gestión, el trabajo de Luis Fernando Tena, la presión que implica el cargo y la polémica que se generó en torno a la venta de entradas para los partidos de la selección.

Uno de los primeros puntos que desarrolló fue la complejidad que representa dirigir el fútbol guatemalteco. Paiz explicó que la realidad del fútbol profesional es muy distinta a la del futsal, disciplina en la que también tuvo participación. Señaló que la estructura administrativa, los reglamentos y la cantidad de actores involucrados hacen que la toma de decisiones sea mucho más difícil, ya que constantemente existen factores externos que condicionan el trabajo de la dirigencia.

El presidente también se refirió al impacto que ha tenido la exposición pública y el constante cuestionamiento a través de las redes sociales. Reconoció que llegó un momento en el que las críticas fueron tan intensas que optó por cerrar sus cuentas personales y restringir los comentarios en las plataformas oficiales de la federación. Incluso reveló que, luego de atravesar un problema de salud, decidió cambiar su forma de afrontar la opinión pública, priorizando su bienestar y evitando desgastarse con comentarios que consideró destructivos.

En otro tramo de la conversación, Paiz realizó una reflexión sobre la mentalidad del aficionado guatemalteco. A su juicio, en el país predomina una cultura marcada por el “resultadismo”, en la que se exigen triunfos inmediatos sin permitir que los proyectos deportivos tengan el tiempo necesario para consolidarse. Consideró que esa falta de paciencia termina afectando el crecimiento del fútbol nacional y dificulta la continuidad de procesos que podrían dar frutos a mediano y largo plazo.

Otro de los temas centrales fue su relación con el seleccionador nacional, Luis Fernando Tena. El dirigente llenó de elogios al entrenador mexicano, a quien describió como un caballero y un profesional de primer nivel. Si bien reconoció que en algunos momentos existieron diferencias de criterio sobre determinadas decisiones, aseguró que siempre prevalecieron el respeto mutuo y la confianza en la experiencia del técnico, destacando además la metodología moderna de trabajo que ha implementado desde su llegada.

Finalmente, Paiz respondió a la polémica surgida por la distribución de boletos para los partidos de la selección nacional. Explicó que la enorme demanda por parte de los aficionados superó ampliamente la capacidad disponible en los estadios, motivo por el cual muchas personas no pudieron conseguir entradas. En ese sentido, rechazó las versiones que apuntaban a supuestas irregularidades en el proceso de venta y sostuvo que la situación fue consecuencia del creciente interés que ha despertado la selección tras sus buenos resultados recientes.

Las declaraciones del presidente llegan en un momento importante para el fútbol guatemalteco, con el inicio de una nueva temporada local y con la selección nacional buscando consolidar el crecimiento mostrado durante los últimos años. En ese contexto, Paiz dejó en claro que la federación apuesta por mantener los procesos deportivos y pidió mayor paciencia y respaldo para continuar fortaleciendo el desarrollo del fútbol en el país

Te puede interesar