‘Pescadito’ Ruiz habló del futuro del fútbol guatemalteco y apuntó contra la falta de planificación

El exdelantero de la selección chapina compartió su visión sobre los cambios que considera necesarios para impulsar el desarrollo del fútbol guatemalteco.

Carlos Ruiz, un emblema de Guatemala (Concacaf)

Carlos “El Pescado” Ruiz aprovechó su presencia en el partido de despedida de José Manuel Contreras para referirse al presente y futuro del fútbol guatemalteco. El exdelantero de la selección chapina compartió su visión sobre los cambios que considera necesarios para impulsar el desarrollo de la disciplina en el país.

Ruiz fue una de las figuras invitadas al homenaje realizado en el Estadio Cementos Progreso, donde volvió a estar cerca de aficionados y protagonistas del fútbol nacional. Durante la jornada, el histórico goleador también habló sobre la formación de nuevos talentos y la estructura que necesita Guatemala para competir a otro nivel.

El exjugador cuenta con una trayectoria destacada tanto a nivel nacional como internacional. Con la camiseta de la Selección de Guatemala disputó 133 partidos y marcó 68 goles, además de convertirse en el máximo anotador de las eliminatorias mundialistas de Concacaf con 39 tantos.

Carlos Ruiz pidió mayor inversión en la búsqueda de talentos

Al ser consultado sobre las mejoras que necesita el fútbol guatemalteco, Ruiz señaló que los clubes deben ampliar su búsqueda de jugadores y mirar hacia los futbolistas con raíces guatemaltecas que viven en Estados Unidos.

“Hay muchos centros delanteros en Guatemala y hay muchos creativos en el país, pero el enfoque en estos momentos para los clubes de fútbol de Guatemala es ver a Estados Unidos a los hijos de migrantes porque prácticamente el trabajo ya está hecho”, expresó el exfutbolista.

Además, explicó que los equipos nacionales deben cambiar la manera en la que observan este tipo de oportunidades y apostar por una estrategia de captación más amplia. “Eso, los clubes lo ven como un gasto, pero clubes internacionales lo ven como inversión, es fácil ir a Estados Unidos, buscarlos y repatriarlos para jugar en los clubes. Imagino que en el algún momento, algún club saldrá al interior a buscar potenciales delanteros y creativos. Ojalá lo hagan pronto para descubrir esos futbolistas que aún no hemos podido ver”, agregó.

Ruiz también habló sobre su interés en formar parte de la dirigencia del fútbol guatemalteco y no descartó buscar la presidencia de la Federación de Fútbol de Guatemala. El exdelantero reconoció que deberá trabajar para conseguir apoyo dentro del proceso electoral.

Finalmente, el exjugador cuestionó la falta de planificación dentro de la estructura federativa. “Creo que la planificación futbolística aún hace falta, hay mucha gente en la administración que nunca ha estado en un vestuario, no digamos haber pateado una pelota de fútbol”, comentó. Ruiz aseguró que, pese a vivir actualmente en Estados Unidos, mantiene la intención de aportar al crecimiento del fútbol de su país.

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