Municipal lidera a Guatemala en el Ranking de Clubes de la Concacaf

Los Rojos alcanzaron esta ubicación después de una temporada en la que consiguieron el título del Clausura 2026.

Municipal escala en el Ranking de Clubes de la Concacaf | @Rojos_Municipal

El nuevo Ranking de Clubes de la Concacaf dejó novedades para los equipos guatemaltecos antes del inicio del Torneo Apertura 2026. Municipal aparece como el mejor representante del país en la clasificación regional, luego de ubicarse en la cuarta posición entre los clubes de Centroamérica y consolidar su lugar dentro de los equipos destacados de la zona.

Los Rojos alcanzaron esta ubicación después de una temporada en la que consiguieron el título del Clausura 2026 ante Xelajú MC. Bajo la dirección técnica de Mario Acevedo, el conjunto escarlata suma 1,147 puntos y ocupa el puesto 44 en la clasificación general de la Concacaf.

Municipal encabeza a los clubes guatemaltecos en la región

En el listado centroamericano, Municipal solamente aparece por detrás de Liga Deportiva Alajuelense, Herediano y Olimpia, clubes que ocupan los primeros lugares de la región. Además, el equipo guatemalteco volvió a superar al Deportivo Saprissa, que se ubica en la quinta posición centroamericana con 1,143 unidades.

La diferencia con el conjunto costarricense mantiene una tendencia que ya se había presentado a inicios de 2026, cuando Municipal también logró posicionarse por encima del cuadro morado en el ranking de Concacaf.

El segundo mejor club de Guatemala en la clasificación es Antigua GFC, que aparece en el séptimo lugar de Centroamérica con 1,117 puntos. A nivel general, los antigüeños ocupan la casilla 57, ubicándose como otro de los equipos nacionales mejor posicionados en la lista.

Por su parte, Xelajú MC, campeón del Clausura 2026, se encuentra en la novena posición regional con 1,108 puntos y ocupa el puesto 59 del ranking general. El equipo quetzalteco completa el grupo de los tres clubes guatemaltecos mejor ubicados en la clasificación internacional.

Más abajo aparecen otros representantes de la Liga Nacional como Deportivo Mixco, Comunicaciones, Cobán Imperial, Malacateco, Aurora, Marquense, Mictlán y Achuapa, quienes completan la presencia guatemalteca dentro del listado de Concacaf.

A nivel centroamericano, Alajuelense lidera la clasificación después de conquistar la Copa Centroamericana, seguido por Herediano y Olimpia. En el ranking general, el primer lugar pertenece al Deportivo Toluca, con 1,283 puntos, mientras que Tigres y Cruz Azul completan las primeras posiciones.

Con el inicio del Apertura 2026 a pocos días, los clubes guatemaltecos tendrán una nueva oportunidad para mejorar sus registros internacionales y escalar posiciones en la próxima actualización del ranking.

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