Thomas Christiansen revela quién sería la sorpresa de la lista de Panamá para el Mundial 2026

El técnico tiene en mente considerar a Barría.

Thomas Christiansen, DT de Panamá. | Reuters

El director técnico del seleccionado panameño, Thomas Christiansen, brindó una entrevista breve al medio ESPN en la que fue consultado por varios temas vinculados con la actualidad y futuro próximo de Panamá, entre ellos la lista de convocados para el Mundial 2026. Si bien hay una base importante prácticamente definida, es probable que haya sorpresas y una podría ser el joven Kadir Barría.

Al ser interrogado sobre la chance de considerarlo, Christiansen fue cauto, pero dejó la puerta abierta: “Me ha gustado, vamos a ver esta lista final, es un chico joven que tiene un futuro bueno, tiene que seguir adaptándose a las exigencias, está jugando par de minutos estamos haciendo un seguimiento”.

Ocurre que Barría tiene apenas 18 años, pero su presente es realmente como para considerar. A su temprana edad ya ha visto acción importante en la primera división del Botafogo, uno de los grandes de Río de Janeiro y club fuerte de Brasil. Si bien no viene siendo titular, ha disputado por ejemplo los últimos seis partidos en fila del equipo tanto a nivel local como internacional.

De esa manera, está ganando continuidad y por ende protagonismo. Precisamente, Christiansen hizo mención a que lo están siguiendo ya que es opción, por más que haya tenido poca participación en el seleccionado el año pasado, no así este 2026 en el que viene de marcar en el 1-1 amistoso frente a Bolivia en enero pasado, y jugó 60 minutos.

Sin lugar a dudas que Barría será opción pero sería una verdad sorpresa que fuese citado al Mundial. Para lograr ello, deberá cuando mantener el nivel que viene demostrando en Botafogo, ya que su lugar está bien cubierto en el seleccionado por lo que no lo tendrá nada sencillo.

Los amistosos de la Selección de Panamá antes de la cita mundialista

En lo futbolístico, Panamá se enfrentará a rivales de alto nivel en la fase de grupos: Inglaterra, Croacia y Ghana, lo que obliga a una preparación exigente. El duelo ante Bosnia y Herzegovina, selección que llega tras eliminar a Italia en la repesca europea, representa una prueba ideal para simular el tipo de desafíos que tendrá en el Mundial. Panamá afrontará tres partidos clave antes del inicio del Mundial 2026, todos pensados para elevar el nivel competitivo del equipo:

31 de mayo: Brasil vs Panamá – Estadio Maracaná (Río de Janeiro)

Brasil vs Panamá – Estadio Maracaná (Río de Janeiro) 3 de junio: Panamá vs República Dominicana – Estadio Rommel Fernández

Panamá vs República Dominicana – Estadio Rommel Fernández 6 de junio: Panamá vs Bosnia y Herzegovina – Energizer Park (St. Louis)

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