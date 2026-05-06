México conquista su primera medalla en la Copa del Mundo de tiro con arco Shanghái 2026

Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández lograron el bronce en Shanghái y confirmaron el gran momento del tiro con arco mexicano

México conquista medalla de bronce en tiro con arco | Conade

La delegación mexicana de tiro con arco volvió a hacerse presente entre las mejores del mundo. Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández entregaron la primera alegría para México en la Copa del Mundo Shanghái 2026 al conquistar la medalla de bronce en la modalidad de arco compuesto por equipos.

El conjunto nacional logró quedarse con el tercer lugar después de superar a Corea del Sur con marcador de 232-226 en un duelo en el que las mexicanas mostraron mayor consistencia en los disparos decisivos. La victoria permitió que México inaugurara su medallero en la competencia celebrada en China.

La ruta hacia el podio comenzó con una sólida actuación frente a Gran Bretaña en los cuartos de final. Posteriormente, el equipo mexicano se encontró con Turquía en semifinales, ronda en la que no pudo avanzar a la disputa por el oro.

Pese al tropiezo, las arqueras nacionales reaccionaron en el enfrentamiento por el bronce y cerraron la jornada con autoridad ante las surcoreanas, una potencia histórica dentro del tiro con arco internacional. La precisión del equipo mexicano terminó inclinando la balanza.

El resultado confirmó la regularidad que ha mostrado el equipo femenil de compuesto en el inicio del calendario 2026. Apenas semanas atrás, Becerra, Quintero y Hernández también habían subido al podio durante la primera etapa del Serial de World Archery celebrada en Puebla.

La actuación mexicana cuenta además con el respaldo de Karen Montellano, entrenadora que ha sido pieza importante en el crecimiento del equipo y quien recibió el Premio Nacional de Deportes 2025 gracias a sus resultados en la disciplina.

Mientras el compuesto cerró sus primeras pruebas en Shanghái, el arco recurvo ya comenzó actividad con sus rondas clasificatorias. Ahí, Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez aparecieron entre las mejores competidoras al terminar en el sexto y octavo puesto, respectivamente.

México todavía tiene varias oportunidades de pelear por más preseas en territorio chino. Durante las próximas horas se disputarán las eliminatorias por equipos recurvos y las pruebas mixtas de ambas modalidades, competencias en las que la selección nacional buscará mantenerse como protagonista del circuito mundial.

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