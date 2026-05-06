Álvaro Carreras aclara su situación tras supuesto altercado con Rüdiger

El lateral del Real Madrid negó señalamientos sobre su conducta y aseguró que el incidente en Valdebebas ya quedó resuelto.

Carreras lanza un comunicado sobre Rudiger | REUTERS/Gonzalo Fuentes

Álvaro Carreras decidió salir al paso de los rumores que lo colocaron en el centro de una nueva polémica dentro del Real Madrid. El defensa publicó un comunicado en redes sociales después de que circularan versiones sobre un supuesto altercado con Antonio Rüdiger durante un entrenamiento en Valdebebas.

El lateral buscó frenar las especulaciones sobre su conducta y negó que los comentarios difundidos en los últimos días reflejen lo ocurrido. En su mensaje, Carreras aseguró que algunas insinuaciones no corresponden con la realidad y defendió su forma de trabajar desde su regreso al club blanco.

“En los últimos días han surgido insinuaciones y comentarios sobre mí que no se ajustan a la realidad”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram. El futbolista también remarcó que su compromiso con el Real Madrid y con el cuerpo técnico ha sido total desde el primer día.

Carreras añadió que siempre ha trabajado con “máxima profesionalidad, respeto y dedicación”, además de recordar el esfuerzo que hizo para volver a la institución. “He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa”, señaló en el comunicado con el que intentó cerrar el tema.

Sobre el supuesto enfrentamiento con Rüdiger, el defensa reconoció que sí existió un episodio con un compañero durante una práctica, aunque lo describió como algo puntual. “El incidente con un compañero fue un hecho aislado ya resuelto”, afirmó Carreras, quien también sostuvo que mantiene una buena relación con el resto de la plantilla.

Las versiones sobre lo ocurrido apuntaban a que Rüdiger habría tenido un papel central en el cruce, aunque Carreras evitó entrar en señalamientos directos. Su postura fue clara: admitir que hubo una situación interna, pero sin presentarla como un problema mayor dentro del vestidor del Real Madrid.

El comunicado aparece en medio de un ambiente complicado para el equipo, que atraviesa una etapa marcada por malos resultados y tensión alrededor del cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa. Según distintos rumores, algunos veteranos habrían tenido diferencias en los últimos días, e incluso se habló de un cara a cara entre el entrenador y Dani Ceballos.

La presión también se habría trasladado a otros referentes, con versiones que apuntan a la frustración de Kylian Mbappé en los entrenamientos. En ese contexto, el caso de Carreras se suma a una serie de situaciones que reflejan el momento delicado del Real Madrid, un equipo obligado a recuperar estabilidad mientras crecen las dudas sobre el cierre de la temporada.

Te puede interesar: