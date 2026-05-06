Los tres partidos amistosos de Panamá previo al Mundial 2026

Primero, Brasil. Luego Dominicana y cierra con Bosnia.

Panamá ultima su preparación de cara al Mundial @fepafut

El seleccionado de Panamá tiene confirmados tres partidos de carácter amistoso como preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Participante del Grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Croacia, denominado por la mayoría del mundo futbolero como ‘el grupo de la muerte’, los dirigidos por Thomas Christiansen tendrán una muy dura contienda y es por eso que deben prepararse con rivales de jerarquía.

Con ese objetivo, la federación panameña confirmó tres partidos amistosos que se disputarán en un lapso muy corto, pero con rivales de distinto perfil. El primero será el 31 de mayo frente a Brasil, luego el 3 de junio ante República Dominicana y finalmente el 6 de junio contra Bosnia. Se trata de una agenda intensa que buscará combinar exigencia, rodaje y evaluación táctica antes del debut mundialista.

El estreno de Panamá en la Copa del Mundo está programado para el 17 de junio frente a Ghana, un rival directo en la lucha por avanzar de fase. Por eso, cada uno de estos encuentros amistosos tendrá un valor estratégico, ya que permitirán ajustar detalles y llegar con el equipo lo más aceitado posible tanto en lo físico como en lo futbolístico.

Uno de los puntos que más se debate en el entorno de la selección tiene que ver con la cercanía entre los partidos. Algunos sectores de la prensa consideran que disputar tres encuentros en apenas una semana puede resultar contraproducente desde lo físico, especialmente ante rivales de alta intensidad. Sin embargo, el cuerpo técnico entiende que también representa una oportunidad ideal para observar a todo el plantel en competencia real.

En ese sentido, todo indica que Christiansen utilizará los partidos de mayor exigencia —Brasil y Bosnia— para alinear a su base titular, mientras que el duelo ante República Dominicana serviría para darle minutos a jugadores que habitualmente no son titulares. Esta rotación permitiría no solo cuidar cargas, sino también ampliar el abanico de opciones de cara al torneo.

Panamá sabe que no tendrá margen de relajación en el Mundial y que cada detalle puede marcar la diferencia en un grupo tan competitivo. Por eso, esta serie de amistosos no solo será una preparación, sino también una prueba de carácter para un equipo que buscará hacer historia y superar sus actuaciones anteriores en la máxima cita del fútbol mundial.

Los amistosos de la Selección de Panamá antes de la cita mundialista

En lo futbolístico, Panamá se enfrentará a rivales de alto nivel en la fase de grupos: Inglaterra, Croacia y Ghana, lo que obliga a una preparación exigente. El duelo ante Bosnia y Herzegovina, selección que llega tras eliminar a Italia en la repesca europea, representa una prueba ideal para simular el tipo de desafíos que tendrá en el Mundial. Panamá afrontará tres partidos clave antes del inicio del Mundial 2026, todos pensados para elevar el nivel competitivo del equipo:

31 de mayo: Brasil vs Panamá – Estadio Maracaná (Río de Janeiro)

Brasil vs Panamá – Estadio Maracaná (Río de Janeiro) 3 de junio: Panamá vs República Dominicana – Estadio Rommel Fernández

Panamá vs República Dominicana – Estadio Rommel Fernández 6 de junio: Panamá vs Bosnia y Herzegovina – Energizer Park (St. Louis)

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