Antigua GFC anuncia la salida de tres futbolistas después de la eliminación en el Clausura 2026

Antigua GFC empieza la limpieza tras la eliminación del Clausura 2026.

Antigua perdió con Comunicaciones en cuartos de final | Facebook Antigua GFC

La eliminación en los cuartos de final del Clausura 2026 ya empezó a generar consecuencias en Antigua GFC. El conjunto colonial, vigente bicampeón del fútbol guatemalteco, comenzó oficialmente su proceso de reestructuración de cara a la próxima temporada y ya tiene sus primeras bajas confirmadas pensando en el segundo semestre del año y en su participación en la próxima Copa Centroamericana.

Aunque el club todavía no emitió comunicados oficiales en sus plataformas institucionales, fueron los propios futbolistas quienes confirmaron sus salidas a través de redes sociales. Los jugadores que no continuarán en Antigua son Estuardo Sicán, Juan David Osorio y Enzo Fernández, tres nombres que formaron parte del plantel que marcó una etapa histórica reciente para la institución.

La salida de estos futbolistas representa el inicio de una renovación importante dentro del equipo dirigido por Mauricio Tapia, luego de un semestre en el que Antigua no pudo defender con éxito el título y quedó eliminado frente a Comunicaciones. A pesar del golpe deportivo, el club ya trabaja en reorganizar su plantilla para volver a competir al más alto nivel tanto en Guatemala como a nivel regional.

Los tres jugadores fueron parte del grupo que consiguió el bicampeonato nacional tras conquistar el Clausura 2025 y el Apertura 2025, dos títulos obtenidos ante Municipal en finales que consolidaron a Antigua como uno de los equipos más dominantes del fútbol guatemalteco en los últimos años. Por eso, sus salidas no pasan desapercibidas dentro del entorno colonial.

Las bajas confirmadas de Antigua GFC para la temporada 2026/27

Estuardo Sicán

Juan David Osorio

Enzo Fernández

Con estas primeras salidas ya confirmadas, se espera que el movimiento en el mercado continúe durante las próximas semanas. Antigua deberá tomar decisiones importantes para mantener un plantel competitivo, equilibrando experiencia y renovación en un semestre donde volverá a tener la presión de pelear por títulos y representar al país en la Copa Centroamericana.

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