La Liga da una noticia excelente al Xelajú MC que causó molestia en Comunicaciones

La decisión de la Liga desata polémica en las semifinales del Clausura 2026

Chucho López, disponible para enfrentar a Comunicaciones | Facebook Xelajú

En medio de los problemas físicos que arrastra el plantel de Xelajú MC, el equipo altense recibió una noticia clave antes de enfrentar a Comunicaciones por las semifinales del Clausura 2026. El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional decidió reducir la sanción de Jesús “Chucho” López, quien finalmente quedó habilitado para disputar el partido de ida en el Estadio Cementos Progreso.

La situación había generado preocupación en el cuerpo técnico de Roberto Hernández, ya que el mediocampista había sido expulsado en el duelo de ida de cuartos de final ante Marquense y originalmente recibió dos partidos de suspensión. Sin embargo, la directiva de Xelajú presentó una apelación que terminó siendo favorable pocas horas antes del choque frente a los cremas.

La noticia fue celebrada inmediatamente por el club altense a través de sus redes sociales. “Jesús López queda habilitado para el partido de ida de las semifinales ante Comunicaciones. El Órgano Disciplinario redujo su sanción de dos a un partido”, informó oficialmente Xelajú, confirmando que uno de sus jugadores más importantes podrá estar disponible en un duelo decisivo.

La resolución no cayó nada bien en el entorno de Comunicaciones, donde consideran que la reducción de la sanción termina favoreciendo directamente a un rival que ya llegaba fortalecido tras terminar líder del torneo. Y es que “Chucho” López ha sido una pieza fundamental para el esquema de Roberto Hernández durante el campeonato, acumulando 20 partidos, 1,684 minutos y cinco goles en el Clausura 2026.

Además, el partido tendrá un componente especial para el futbolista, ya que enfrentará a su exequipo en una instancia decisiva. Antes de llegar a Xelajú, López vistió los colores de Comunicaciones, por lo que el cruce tiene sabor a revancha, algo similar a lo que ocurre con Jorge Aparicio, otro excrema que hoy defiende los colores superchivos.

Lejos de esconder sus ambiciones, el propio jugador ya había dejado claro cuál es su objetivo con el club altense. “Estoy feliz en Xelajú MC, pero no satisfecho porque no hemos quedado campeones de nada. Yo quiero salir campeón con Xelajú y ganar muchos títulos acá”, afirmó semanas atrás. Ahora, con su habilitación confirmada, tendrá la oportunidad de intentar cumplir esa meta en una semifinal que ya comenzó a calentarse fuera de la cancha.

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