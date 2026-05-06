Claro Sports transmitirá el partido de leyendas entre Barcelona y Real Madrid desde Miami

The Legends Cup reunirá a figuras históricas del Clásico español este 9 de mayo en Estados Unidos

Barcelona vs Real Madrid de leyendas, en vivo por Claro Sports

El Clásico español regresa con un formato especial y podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports. Las leyendas del Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en Miami, Estados Unidos, como parte de The Legends Cup, un duelo que reunirá a figuras que marcaron época en el fútbol europeo.

El equipo de leyendas del Barcelona llega con actividad constante en la temporada, tras disputar partidos en distintos países como Argentina (Buenos Aires), México (Monterrey, Morelia, Guadalajara), Nigeria (Abuja) y El Salvador (San Salvador), entre otros. En total, suma nueve encuentros en el calendario, con un balance de cinco triunfos, dos empates y dos derrotas.

Por su parte, las leyendas del Real Madrid también han tenido participación en este tipo de eventos, con una base de exjugadores que han mantenido presencia en giras internacionales a lo largo del año. En la anterior visita a tierras estadounidenses, el resultado culminó con igualdad de 1-1.

¿Quiénes juegan The Legends Cup 2026 en Miami?

Entre los nombres que estarán en la cancha destacan Ronaldinho, Patrick Kluivert, Javier Saviola y Ludovic Giuly por el lado blaugrana, mientras que el conjunto merengue contará con futbolistas como Clarence Seedorf, Iván Zamorano, Pepe y Álvaro Negredo.

Las leyendas de Barcelona

Claudio Bravo Muñoz

Gil Jesus Mariano Angoy

Marc Valiente Hernández

Fernando Navarro Corbacho

Andreu Fontàs Prat

Sergi Barjuán Esclusa

Ludovic Vincent Giuly

Manuel Agudo Durán

Gaizka Mendieta

Javier Pedro Saviola

Martín Montoya Torralbo

Aleix Vidal Parreu

Patrick Kluivert

Oriol Rosell Argerich

Marc Crosas

Juan Pablo Sorín

Ronaldinho

Las leyendas del Real Madrid

Albano Bizzarri

Pedro Contreras González

Agustín García Íñiguez

Javier Balboa Osa

Savio

Raúl Bravo Sanfélix

José Callejón Bueno

Iván Campo Ramos

Rubén de la Red Gutiérrez

Emerson Ferreira

Pepe

Antonio Moral Segura

Álvaro Negredo Sánchez

Fernando Sanz Durán

Clarence Seedorf

Marcos Tébar Ramiro

Jesús Enrique Velasco Muñoz

Iván Zamorano

¿Cuándo y dónde ver en vivo el Clásico de leyendas Barcelona vs Real Madrid?

El partido se jugará este sábado 9 de mayo a las 17:30 horas (tiempo del centro de México) en el Inter Miami CF Stadium, en una cita que forma parte de la gira internacional de ambos equipos de históricos. Será el segundo enfrentamiento entre estos conjuntos en Estados Unidos, luego del empate 1-1 registrado en Los Ángeles.

Claro Sports transmitirá este encuentro para 17 países en televisión, incluyendo México y gran parte de Latinoamérica (Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), además de su señal digital disponible a nivel global (excepto España), lo que permitirá seguir cada jugada desde distintas plataformas.

La multiplataforma de Claro Sports continúa con la cobertura de eventos internacionales, llevando a su audiencia partidos con protagonistas históricos del fútbol y ampliando la oferta de contenidos deportivos en la región.

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