Marquense anuncia la salida de Chava Estrada: “Se alcanzó el objetivo”

El verdadero motivo por el que no continuará en San Marcos

Chava Estrada no seguirá en Marquense | @CarlosChavaEstrada

La etapa de Carlos “Chava” Estrada en Deportivo Marquense llegó oficialmente a su final. Luego de cumplir con la misión de mantener al club en la Liga Nacional, el defensor confirmó que no continuará en el equipo para la temporada 2026/27 y regresará a Municipal, dueño de su ficha. La noticia marca el cierre de un ciclo corto, pero intenso, en el que el zaguero fue protagonista dentro y fuera de la cancha.

En declaraciones brindadas a Emisoras Unidas, Estrada aseguró sentirse satisfecho por el trabajo realizado durante un torneo que estuvo marcado por la presión del descenso. “Desde el inicio el objetivo era salvar al equipo y gracias a Dios se logró. No era como queríamos terminar el campeonato, pero se cumplió la meta, que era lo más importante”, expresó el futbolista, destacando además el respaldo constante de la afición de San Marcos.

El defensor también reconoció que la experiencia fue exigente a nivel emocional y deportivo. “Fue un torneo muy difícil y estresante. En lo personal me costó mucho desenvolverme porque había muchas cosas que atender”, confesó. Sin embargo, remarcó que la unión del grupo fue determinante para lograr la permanencia: “Como grupo siempre estuvimos unidos y eso fue clave para salvarnos”.

Sobre su salida, Estrada explicó que su decisión no solo pasa por cuestiones deportivas, sino también familiares. “Vine a San Marcos con un solo propósito: ayudar a salvar al equipo, y se logró”, afirmó. Ahora, el jugador regresará a Municipal para definir su futuro, aunque dejó claro que también necesita reencontrarse con su entorno más cercano. “Mis hijas estuvieron lejos de mí durante este torneo y en este momento la familia es lo más importante”, señaló.

El zaguero aprovechó la oportunidad para despedirse de la institución y enviar un mensaje a la afición de Marquense. “Prácticamente esto significa decirle adiós a San Marcos. Me voy agradecido por todo el apoyo que me brindaron”, comentó. Además, pidió que el apoyo hacia el club continúe: “No se debe atacar a los jugadores del propio equipo; al contrario, hay que respaldarlos porque todos forman parte del mismo proyecto”.

Con su regreso previsto a Municipal para el segundo semestre del año, Chava Estrada intentará ganarse un lugar en el plantel rojo o analizar nuevas oportunidades. Mientras tanto, deja en Marquense el recuerdo de un jugador que llegó en un momento crítico y cumplió con el objetivo que le habían encomendado: evitar el descenso y mantener vivo al club en la máxima categoría.

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