Las rachas negativas que busca cortar Santa Fe ante Corinthians en El Campín

El cuadro de Pablo Repetto llega contra las cuerdas en esta edición y tiene una oportunidad de oro para levantar cabeza.

Santa Fe en Copa Libertadores 2018 / Vizzor Image.

Independiente Santa Fe realizó una práctica este martes en su Sede Deportiva de Tenjo, pensando en lo que será el duelo de este miércoles ante Corinthians, por la fecha 4 de la Copa Libertadores ante Corinthians, un duelo en el que todo el club sabe de antemano que deben conseguir los 3 puntos, si no su continuidad en el certamen se puede ver perjudicada.

Pablo Repetto y Daniel Torres hablaron recientemente con los medios de comunicación, Claro Sports acudió a la cita, ambos son conscientes que se debe aprovechar el envión anímico que dejo el triunfo contundente ante Internacional de Bogotá del pasado domingo, la posterior clasificación a los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I para que el triunfo de la noche de este miércoles se quede en Bogotá.

Sin embargo hay varios datos que no pueden pasar desapercibidos, ya que el ‘León’ no registra las mejores marcas en Copa Libertadores en el último tiempo. Algo que se espera cambie para esta jornada ante un Corinthians que no llega de la mejor forma tras su mal presente en el Brasileirao, donde marcha 17 y está en zona de descenso.

Volver a ganar por Copa Libertadores en El Campín

El elenco de Hugo Rodallega, Andrés Mosquera Marmolejo y compañía esperan cortar una mala racha de más de 8 años en los que Independiente Santa Fe no gana un partido de Copa Libertadores en El Campín, ya que la última vez fue el 21 de febrero del 2018, cuando venció a Santiago Wanderers 3-0 en la fase de grupos de aquella edición.

Pero cabe mencionar que desde aquel compromiso, el ‘León’ también tuvo que oficiar de local en otros ciudades y hasta países. En el 2021 por problemas de covid-19 y de orden público en Bogotá, el cuadro ‘Cardenal se vio obligado’ a ofrecer su localía en los 3 compromisos de esa fase de grupos en Armenia, Colombia; Paraguay y Ecuador.

Además, el ‘Primer Campeón’ jugó la fase II previa de la Copa Libertadores 2025, allí enfrentó a Iquique en el partido de vuelta, en los 90 minutos venció al cuadro chileno 2-1, forzó la definición desde el punto penal, pero cayó. En esta oportunidad no pudo ser local en El Campín, jugó en Techo, por un concierto en el ‘Coloso de la 57’.

Un triunfo por fase de grupos

El cuadro ‘Cardenal’ completa 9 partidos desconociendo la victoria en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La última victoria de esta índole del cuadro colombiano, fue el 24 de mayo del 2018, cuando venció 0-3 a Emelec en la última fecha de aquella edición.

Mala racha ante los brasileros

Independiente Santa Fe acumula 12 partidos sin ganarle a un equipo brasilero tanto por Copa Libertadores y Sudamericana, lleva 5 empates y 7 derrotas. El último triunfo del ‘León’ ante un cuadro del vecino país fue el 20 de mayo del 2015, cuando enfrentó a Internacional de Portoalegre por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en aquella oportunidad era dirigido por Gustavo Costas. Crédito: @HINCAPIEDATOS.

¿Comodidad de los brasileros en Bogotá?

Inclusive @HINCAPIEDATOS revela que un brasilero no pierde en Bogotá desde el 08/02/2017 cuando Millonarios venció 1-0 a Athletico Paranaense con gol de Jhon Duque en la Copa Libertadores de aquella edición. Desde aquella oportunidad han pasado 10 juegos contra los ‘Embajadores’, Independiente Santa Fe y el antiguo Equidad.

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