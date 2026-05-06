Junior vs Cerro Porteño, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

El ‘Tiburón’ necesita de una victoria para seguir vivo rumbo a la pelea por clasificar a octavos.

Junior vs Cerro Porteño: dónde ver | Claro Sports

Culmina la cuarta fecha de la Copa Libertadores, que sin duda, ha dejado párrafos especiales sobre lo que se ha vivido en cada juego. Las emociones se trasladan a Cartagena, donde Junior y Cerro Porteño tendrán una oportunidad clave para no perder pisada frente a los puestos de clasificación a octavos. Los dos llevan la consigna de que no se puede perder.

En la primera vuelta, el ‘Tiburón’ cayó por la mínima en su visita a Paraguay. A pesar de que llega con un envión anímico de clasificar segundo a la fase del Playoff en Liga, todavía llega con muchas dudas a la definición de la fase de grupos. En fin, esto es lo que usted debe saber para el mencionado compromiso.

Horario y dónde ver el Junior vs Cerro Porteño por la jornada 4 de la Copa Libertadores

El pitazo inicial para este duelo, a jugarse en el Jaime Morón de Cartagena, será sobre las 9:00 p.m. (hora COL) y 23:00 (PAR). Este será el duelo que le ponga fin a la cuarta fecha de la Copa Libertadores. El arbitraje para el compromiso será del chileno Piero Maza.

Para ver este duelo en Latinoamérica, ESPN tiene los derechos del mismo así como de toda la competición. Por vía streaming, estará disponible en la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará el tradicional cubrimiento minuto a minuto de la cita futbolera.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Junior vs Cerro Porteño

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Fabián Ángel; Joel Canchimbo, Teófilo Gutiérrez y Bryan Castrillón. D.T.: Alfredo Arias.

Así formaría Cerro Porteño: Alexis Arias; Gustavo Velásquez; Matías Pérez, Lucas Quintana, Marcelo Chaparro; Jorge Morel, Wílder Viera, Fabricio Domínguez; Jonatan Torres, Luis Amarilla y Pablo Vegetti. D.T.: Ariel Holan.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿quién es el favorito de Junior vs Cerro Porteño según la IA?

Para ChatGPT es un duelo muy cerrado, pero si le dan a escoger, Junior de Barranquilla tendría que ser el ganador. Principalmente el ‘Tiburón’ tomaría la batuta por su rol de local, además de la experiencia en sacar adelante duelos muy reñidos. No es ampliamente superior al cuadro guaraní, pero todo indica que será un juego distinto al de la primera vuelta.

Eso sí, para no arriesgar más de la cuenta, la recomendación para apostadores radica en inclinarse por la doble oportunidad (Junior o empate). La escuadra barranquillera no llega en su mejor momento, pero Cerro tampoco viene luciéndose en sus últimas apariciones.

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