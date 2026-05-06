¿Justo o Injusto? Martín Bravo respalda a Chivas: “Se cumple para todos o no se cumple”

Para el exjugador de Pumas, los acuerdos están para cumplirse, aunque asegura que los equipos de la Liga MX le deben dar prioridad a la selección mexicana

La polémica entre la selección mexicana, la Federación Mexicana de Fútbol y algunos clubes de la Liga MX llegó al programa Peloteando de Claro Sports, donde Martín Bravo analizó el conflicto generado por la concentración del Tricolor rumbo al Mundial 2026 y el reclamo de Chivas tras los acuerdos sobre la liberación de jugadores convocados.

En entrevista exclusiva, el exjugador de Pumas consideró que la postura rojiblanca tiene sustento si existía un acuerdo previo entre clubes y selección: “Sí es justo. Si se había acordado algo y ya estaba todo pactado, creo que lo mejor sería que se respete ese acuerdo”.

El exfutbolista también señaló que la controversia creció después de que se abriera una excepción dentro del calendario establecido para los convocados: “Después se arma el problema porque justamente dan un permiso al Toluca por cierta competencia. Creo que lo hace con justa razón el presidente de Chivas al decir que se cumple para todos o no se cumple. Es ahí donde se arma el problema”.

Bravo cerró con una postura clara sobre la prioridad que debe tener el proceso de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo: “Yo creo que lo más justo es que todos reporten con selección, que es lo más importante. La selección es lo primordial, entonces se le debe dar la prioridad a la selección mexicana”.

Martín Bravo da su postura del tema de selección | Imago7

Martín Bravo advierte el peso de CU: “Al América le cuesta muchísimo ir ahí”

Además, del tema de selección mexicana, Bravo no pasó desapercibido el Clásico Capitalino y advirtió que América tendrá una visita complicada a Ciudad Universitaria para la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla, luego del empate 3-3 en la ida disputada en el Estadio Azteca. El partido se jugará el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas, en un escenario donde, según el exjugador, Pumas debe aprovechar el peso de su casa y el ambiente de su afición para buscar el pase a semifinales.

Bravo recordó que ya esperaba una eliminatoria cerrada entre el superlíder y el octavo lugar de la tabla: “Lo había nombrado en una entrevista la semana pasada: iba a ser un duelo muy parejo. Siempre digo que nunca hay que subestimar a los rivales por más mal que vengan, y el América es un equipo grande”, señaló.

El exfutbolista destacó que los felinos mostró eficacia en el primer partido, pero también dejó escapar una ventaja que pudo encaminar la serie: “Pumas arrancó muy bien el partido, siendo sobre todo contundente, que creo que fue lo que mejor hizo con las opciones que tuvo. En el fútbol uno sabe que si te descuidas cinco o diez minutos, o incluso uno, te lo terminan arrebatando en un abrir y cerrar de ojos”, explicó.

Para Bravo, la clave en la vuelta estará en que el equipo de Efraín Juárez no especule y busque imponer condiciones desde el inicio en CU: “Lo que Pumas tiene que hacer ahora en la vuelta es hacer pesar su localía, demostrar por qué terminó como superlíder y tratar de sacar una diferencia rápida. Un gol rápido de Pumas lo pondría muy cerca de la siguiente fase”, comentó.

El análisis del exjugador también apuntó al peso que tiene Ciudad Universitaria cuando América visita a Pumas: “Yo creo que la gente de Pumas juega un papel importantísimo. Al América le cuesta muchísimo ir a CU por el ambiente y todo lo que implica estar ahí. En su momento, nosotros sacamos provecho de eso, del apoyo de la gente y de hacerle sentir al rival que está en un gran estadio con una de las mejores aficiones”, afirmó.

Bravo cerró con un mensaje claro sobre lo que debe hacer Pumas para evitar una nueva reacción azulcrema en la eliminatoria: “El que tiene la obligación de ganar sí o sí es el América; Pumas, con el resultado actual, está calificado. Eso no significa que deban guardarse en un bloque bajo a esperar; Pumas tiene que salir a hacer su juego, buscar la ventaja rápido y jugar con la desesperación del América. Deben ser efectivos en las transiciones y sólidos en defensa para no cometer los mismos errores del partido pasado”.

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