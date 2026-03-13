Universitario vs Plaza Amador en vivo: dónde mirar la Liga de Panamá 2026

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Universitario Plaza Amador, Liga de Panamá, en vivo y en directo | Claro Sports

Universitario y Plaza Amador se enfrentan por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, en un partido correspondiente a los duelos de interconferencia que puede tener impacto en la pelea por la clasificación a la siguiente fase. El conjunto universitario buscará romper una larga racha sin victorias, mientras que los placinos llegan en un buen momento y con la intención de seguir sumando para consolidarse en la parte alta de la Zona Este.

Universitario tiene 8 puntos y se ubica en el cuarto lugar de la Zona Oeste, producto de un triunfo, cinco empates y dos derrotas. El equipo dirigido por Gary Stempel atraviesa un momento complicado, ya que no logra ganar desde la jornada 1, cuando venció 2-1 a Veraguas como visitante. Desde entonces acumula siete partidos sin conocer la victoria, además de no haber podido sumar de a tres todavía jugando en casa en lo que va del torneo.

Por su parte, Plaza Amador tiene 11 puntos y ocupa el tercer lugar de la Zona Este, producto de tres triunfos, dos empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Mario Méndez comenzó el año con tres derrotas consecutivas, pero con el paso de las jornadas logró reaccionar y encontrar una mejor versión. En su presentación más reciente venció 2-1 a San Francisco como local, resultado que le permitió extender su racha invicta a cinco partidos, con tres victorias y dos empates.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Universitario vs Plaza Amador de la jornada 9 de la Liga de Panamá?

El encuentro entre Universitario y Plaza Amador está programado para el sábado 14 de marzo a las 20:30 horas y se disputará en el estadio Universidad Latina. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports y RPC TV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Universitario vs Plaza Amador hoy

Ni Universitario ni Plaza Amador cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Panamá. Se estima que Gary Stempel y Mario Méndez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Universitario: Gianfranco Cao; Jhonnathan García, Alejandro Yearwood, Luis Dean, Juan Tobón; Emerson Girón, Ariel Betegón, Jonathan Barrera, Randy Rangel; Valentín Pimentel y Aldair McKenzie. DT: Gary Stempel.

Plaza Amador: Samuel Castañeda; Jimar Sánchez, Rudy Yearwood, Éric Davis, Kairo Walters; Abdul Knight, José Murillo, Joel Lara; Fredy Góndola, Alberto Quintero y Omar Browne. DT: Mario Méndez.

Antecedentes y últimos resultados del Universitario vs Plaza Amador en Liga de Panamá

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Universitario y Plaza Amador:

5 de septiembre de 2025 | Universitario 1-3 Plaza Amador | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 8 de marzo de 2025 | Plaza Amador 3-1 Universitario | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 28 de septiembre de 2024 | Plaza Amador 2-1 Universitario | Torneo Clausura 2024

| Torneo Clausura 2024 6 de abril de 2024 | Universitario 0-4 Plaza Amador | Torneo Apertura 2024

| Torneo Apertura 2024 1 de octubre de 2023 | Universitario 2-1 Plaza Amador | Torneo Clausura 2023

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