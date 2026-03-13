Posibles alineaciones de Boyacá Chicó vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
El Ajedrezado anda con estrés por escapar del descenso y el Embajador está cerca de entrar a los puestos de clasificación.
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Ya queda menos de la mitad en esta primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El estrés es parte del diario vivir de Boyacá Chicó, que está luchando por escapar del descenso este año. La fecha 11 es el turno para que el Ajedrezado reciba a Millonarios, que viene teniendo un alza importante y está al borde de entrar a la zona de clasificación.
Posible alineación de Boyacá Chicó para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría Boyacá Chicó: Darío Denis; Ányelo Saldaña, Arlen Banguero, Sebastián Palma, Juan Quiceno; Andrés Aedo, Nicolás Valencia, Juan Díaz; Diego Ruiz, Jairo Molina y Sebastián Salazar. D.T.: Jhon Jairo Gómez.
Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Carlos Sarabia, Mateo García, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.
¿Cómo y dónde ver Boyacá Chicó vs Millonarios por la Liga BetPlay 2026-I?
Como suele suceder con los partidos de Millonarios, este encuentro estará únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 6:20 p.m. de este sábado.
Últimos partidos de Boyacá Chicó
- 27.02.2026 | Once Caldas 3-0 Boyacá Chicó.
- 22.02.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Águilas Doradas.
- 15.02.2026 | Fortaleza 2-1 Boyacá Chicó.
- 12.02.2026 | Boyacá Chicó 5-0 Jaguares.
- 07.02.2026 | Junior 3-0 Boyacá Chicó.
Últimos partidos de Millonarios
- 09.03.2026 | Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo.
- 04.03.2026 | Atlético Nacional 1-3 Millonarios.
- 26.02.2026 | Millonarios 5-1 Deportivo Pereira.
- 21.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios.
- 14.02.2026 | Millonarios 2-1 Llaneros.