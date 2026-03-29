Xelajú vs Guastatoya: piedrazos, sangre y escándalo total

Vergonzosa situación en la llegada del visitante al estadio.

Incidentes en la llegada de Guastatoya a Xelajú MC | Facebook Guastatoya

El fútbol guatemalteco volvió a quedar marcado por un episodio de violencia que genera indignación. En la previa del partido entre Xelajú MC y Guastatoya, correspondiente al Torneo Clausura 2026, se vivieron momentos de tensión extrema en los alrededores del estadio Mario Camposeco, donde la delegación visitante fue atacada con piedras en su llegada al recinto.

Según reportes y material difundido por el propio Guastatoya, la delegación fue emboscada por aficionados en las afueras del estadio, quienes comenzaron a lanzar objetos contundentes contra el bus. Las imágenes muestran daños visibles en el vehículo, incluyendo una ventana destrozada por una piedra, además de futbolistas con golpes y cortaduras producto de la agresión.

El hecho más alarmante fue la lesión sufrida por el preparador físico del equipo, Rodolfo, quien recibió un impacto en la cabeza y debió ser atendido de inmediato. El club compartió un video donde se evidencia la gravedad de la herida, generando aún más preocupación sobre la seguridad de la delegación visitante en ese momento.

La situación se salió completamente de control cuando algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico, junto al entrenador Pablo Centrone, descendieron del autobús intentando calmar los ánimos. Sin embargo, lejos de detenerse, los agresores intensificaron los ataques, lo que agravó el conflicto y dejó en evidencia la falta de garantías para disputar el partido.

Ante este panorama, Guastatoya tomó la decisión de no presentarse al encuentro en esas condiciones, argumentando que no existían las medidas mínimas de seguridad para competir. La intervención policial fue tardía y con pocos elementos, lo que permitió que el incidente escalara sin control en los minutos más críticos.

Más allá del escándalo, el duelo tenía un peso importante en lo deportivo. Xelajú MC llegaba como líder del Clausura 2026 con 26 puntos bajo el mando de Roberto Hernández, mientras que Guastatoya, octavo con 20 unidades, buscaba sumar para mantenerse en zona de pelea por la clasificación.

Ahora, el caso queda en manos de las autoridades del fútbol guatemalteco, que deberán determinar sanciones. La violencia vuelve a golpear con fuerza a la Liga Nacional, en un episodio que no solo empaña la competencia, sino que también reabre el debate sobre la seguridad en los estadios del país.

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