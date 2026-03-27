Posibles alineaciones de Colombia vs Francia en el partido amistoso FIFA

Publicado por Sebastian Vallejo

La ‘Tricolor’ tendrá su segundo examen frente a ‘Les Bleus’ para bajar la persiana de la fecha FIFA.

La Selección Colombia sigue activa en la fecha FIFA. Después de la derrota frente a Croacia, el elenco ‘Tricolor’ deberá pasar la página y enfocar sus energías en el siguiente juego. Los cafeteros se medirán ante uno de los grandes candidatos a obtener el trofeo orbital.

Francia, seguramente en rotación, buscará impulsar su buen nivel después de ganarle a Brasil. Los dirigidos por Didier Deschamps tendrán un nuevo medidor a meses de la Copa del Mundo. Estas son las posibles nóminas para ese compromiso amistoso:

Posible alineación de Colombia para el partido amistoso FIFA

Así formaría Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jorge Carrascal, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Posible alineación de Francia para el partido amistoso FIFA

Así formaría Francia: Lucas Chevalier; Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Lucas Hernández; Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga; Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Desire Doué y Marcus Thuram. DT: Didier Deschamps.

¿Cómo y dónde ver a Colombia vs Francia para el partido amistoso FIFA?

Este duelo, en Washington, iniciará el domingo 29 de marzo en el FedEx Field a partir de las 15:00 (hora local) y las 14:00 (hora COL). Las señales disponibles para ver el cotejo serán RCN y Caracol en televisión nacional para Colombia, además de que Claro Sports transmitirá para México el compromiso amistoso.

Últimos partidos de Colombia

  • 26.03.2026 | Colombia 1-2 Croacia | Amistoso FIFA.
  • 18.11.2025 | Colombia 3-0 Australia | Amistoso FIFA.
  • 15.11.2025 | Colombia 2-1 Nueva Zelanda | Amistoso FIFA.
  • 14.10.2025 | Canadá 0-0 Colombia | Amistoso FIFA.
  • 11.10.2025 | México 0-4 Colombia | Amistoso FIFA.

Últimos partidos de Francia

  • 26.03.2026 | Brasil 1-2 Francia | Amistoso FIFA.
  • 16.11.2026 | Azerbaiyán 1-3 Francia | Eliminatorias UEFA.
  • 13.11.2026 | Francia 4-0 Ucrania | Eliminatorias UEFA.
  • 13.10.2026 | Islandia 2-2 Francia | Eliminatorias UEFA.
  • 10.10.2026 | Francia 3-0 Azerbaiyán | Eliminatorias UEFA.

