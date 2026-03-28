Municipal vs Malacateco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Un duelo interesante entre equipos con necesidades diferentes.

Municipal Malacateco, resultado partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Municipal vs Malacateco!!! Municipal y Malacateco se enfrentan en un duelo de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido donde ambos equipos llegan con necesidades distintas pero con la obligación de sumar. Mientras los rojos buscan consolidarse en zona de clasificación, los toros intentan salir del fondo y tomar aire en la lucha por la permanencia.

Aquí podrás seguir el resultado en vivo y el minuto a minuto de Municipal vs Malacateco, con todas las incidencias del encuentro: goles, jugadas clave, tarjetas, cambios y el desarrollo completo del partido en tiempo real. Un compromiso que puede ser determinante tanto en la parte alta como en la tabla acumulada del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Malacateco hoy 28 de marzo de 2025?

El encuentro entre Municipal y Malacateco está programado para el sábado 28 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Municipal vs Malacateco para la jornada 16, al momento

Municipal no podrá contar con Nicolás Samayoa, expulsado en el duelo ante Guastatoya, ni con Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Jonathan Franco, José Morales, Rudy Muñoz y José Pinto, convocados a la Selección de Guatemala, mientras que en Malacateco estará la ausencia de Kevin Ramírez, también convocado al seleccionado, para este partido de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Estas son las alineaciones titulares elegidas por Mario Acevedo y Minor Díaz para sus equipos:

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David; Yunior Pérez, Rudy Barrientos, Cristian Hernández, John Méndez; Yasnier Matos y César Archila. DT: Mario Acevedo.

Malacateco: Miguel Jiménez; Dilan Palencia, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Andru Morales; Andy Soto, José Ochoa, Frank de León, Ángel López; Byron Angulo y Luis Martínez. DT: Minor Díaz.

Antecedentes del Municipal vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Malacateco:

6 de febrero de 2026 | Malacateco 1-3 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de octubre de 2025 | Municipal 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Malacateco 2-3 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de abril de 2025 | Malacateco 0-1 Municipal | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 1 de febrero de 2025 | Municipal 4-2 Malacateco | Torneo Clausura 2025

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