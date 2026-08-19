Cuartos de Final Copa Centroamericana 2026, al momento: clasificados, cruces y criterios de desempate

La cuarta jornada arranca este 18 de agosto; la pelea por los boletos a cuartos de final sigue abierta y el orden de los ocho sembrados aún puede cambiar

Clasificados y cruces de cuartos Copa Centroamericana 2026. | @thechampions

La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 entra en una semana que puede comenzar a definir su fase de eliminación directa. La ronda de grupos cuenta con 20 clubes, repartidos en cuatro sectores de cinco equipos. Cada participante disputa cuatro partidos y los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a los cuartos de final.

Al corte de este 18 de agosto, antes de los partidos de la cuarta jornada, todavía existen escenarios que pueden modificar los primeros dos lugares de cada sector. La última semana de la fase de grupos se disputará del 25 al 27 de agosto, por lo que la fotografía actual sirve para proyectar los cruces, pero todavía no representa el cuadro definitivo.

¿Qué equipos están clasificados a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026?

No hay equipos con un boleto matemáticamente asegurado a los cuartos de final al corte previo a los partidos del martes 18 de agosto. La tabla tiene a varios clubes cerca de la siguiente ronda, pero los resultados pendientes todavía permiten cambios dentro de las primeras dos posiciones.

En el Grupo A, Alajuelense ocupa el primer puesto con seis puntos y Plaza Amador aparece segundo, también con seis. En el Grupo B, Real Estelí lidera con seis unidades, mientras Alianza de El Salvador tiene la misma cantidad. El Marathón, con cuatro puntos y dos encuentros por disputar, mantiene abierta la pelea.

El Grupo C tiene a Saprissa en la cima con nueve puntos y a Olimpia en el segundo puesto con seis. Pese al pleno de triunfos del conjunto costarricense, todavía existe una combinación que puede producir un empate de tres equipos con nueve unidades entre Saprissa, Olimpia y Alianza de Panamá, por lo que el reglamento de desempate aún puede entrar en juego.

En el Grupo D, Motagua encabeza la clasificación con siete puntos, seguido por Municipal con cuatro. FAS suma tres y Cartaginés tiene dos, ambos con dos partidos todavía disponibles.

¿Cómo se jugarían los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 hoy?

Concacaf establece que los cuatro ganadores de grupo ocuparán las posiciones 1 a 4, mientras los cuatro segundos lugares recibirán las posiciones 5 a 8. Los cruces serán 1 contra 8, 4 contra 5, 2 contra 7 y 3 contra 6. Además, el club con mejor posición disputará el partido de vuelta en casa.

Si la fase de grupos terminara con la tabla que existe antes de los juegos del 18 de agosto, el orden provisional tendría a Saprissa como sembrado 1, Motagua como 2, Real Estelí como 3 y Alajuelense como 4. Entre los segundos lugares aparecerían Olimpia en el 5, Plaza Amador en el 6, Alianza de El Salvador en el 7 y Municipal en el 8. Esta proyección toma los puntos y, cuando es necesario, la diferencia de goles de las tablas actuales.

Los nombres pueden cambiar desde esta misma cuarta jornada. Algunos equipos cuentan con dos partidos pendientes, mientras otros solo tienen uno, así que esta tabla no equivale a los cuartos de final oficiales.

¿Cuáles son los criterios de desempate para clasificar a cuartos?

El apartado 12.11.1 del Reglamento de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 establece el orden que se debe aplicar cuando dos o más clubes terminan igualados en la fase de grupos. Concacaf utiliza primero el rendimiento general del grupo y después pasa a los enfrentamientos entre los equipos involucrados.

Mayor cantidad de puntos en todos los partidos del grupo. Mejor diferencia de goles en todos los encuentros del grupo. Mayor cantidad de goles anotados en la fase de grupos. Si persiste la igualdad, mayor cantidad de puntos en los partidos entre los equipos empatados. Mejor diferencia de goles entre los equipos empatados, cuando el empate involucra a más de dos clubes. Mayor cantidad de goles anotados entre los equipos empatados, también para una igualdad de más de dos equipos. Menor puntuación disciplinaria: una amarilla suma un punto; una segunda amarilla con expulsión, tres; una roja directa, cuatro; y una amarilla más roja directa, cinco. Mejor posición en el Ranking de Clubes de Concacaf al concluir la ronda. Sorteo realizado por Concacaf si todavía no existe un desempate.

Ya en los cuartos de final, el procedimiento cambia. Si el marcador global termina empatado tras los 90 minutos del partido de vuelta, avanza el club que haya marcado más goles como visitante durante el tiempo reglamentario. Es importante precisar que el reglamento no establece que el gol de visitante “valga doble” en la suma: funciona como criterio de desempate. Si la igualdad continúa, se disputan dos tiempos extra de 15 minutos y, si todavía no hay ganador, la serie pasa a penales. Los goles como visitante no tienen peso adicional durante el tiempo extra.

¿Cuándo empiezan los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026?

Los cuartos de final comenzarán en septiembre de 2026. Concacaf reservó del 8 al 10 de septiembre para los partidos de ida, mientras las vueltas se jugarán entre el 15 y el 17 de septiembre.

El calendario específico de cada serie dependerá de las posiciones definitivas después de la quinta jornada. Los cuatro clubes mejor sembrados tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas eliminatorias como locales.

¿Qué equipos ya están eliminados y sin opciones de clasificar?

Con la tabla actual existen tres equipos sin posibilidades matemáticas de terminar entre los dos primeros de su grupo: Antigua GFC, UMECIT FC y Verdes FC. El cálculo parte de los puntos disponibles para cada club y del hecho de que cada equipo solo disputa cuatro encuentros en esta fase.

Antigua GFC tiene cero puntos después de tres partidos y solo puede alcanzar tres unidades. Real Estelí y Alianza de El Salvador ya suman seis en el Grupo B, por lo que el conjunto guatemalteco no puede llegar al segundo puesto.

UMECIT FC también registra cero unidades tras tres presentaciones. Su máximo posible es de tres puntos, mientras Saprissa ya llegó a nueve y Olimpia cuenta con seis en el Grupo C. En consecuencia, el club panameño ya no puede entrar en los primeros dos puestos.

El tercer eliminado es Verdes FC. El representante de Belice tiene cero puntos después de tres partidos y únicamente puede llegar a tres. Motagua ya posee siete unidades y Municipal cuatro en el Grupo D, cifras que dejan a Verdes sin opción de alcanzar la zona de cuartos.

En cambio, clubes como Xelajú y Deportivo Mixco, que también aparecen con cero puntos, todavía conservan una posibilidad matemática porque ambos han disputado solo dos encuentros y pueden alcanzar seis unidades. La cuarta jornada comenzará a reducir esas opciones antes del cierre de grupos del 25 al 27 de agosto.

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