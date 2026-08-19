Mourinho revela por qué Rodri no llegó al Real Madrid: “Las dudas de Rodrigo me han creado dudas a mí”

El técnico portugués repasó la construcción del nuevo proyecto blanco y dejó claro que confía en las piezas disponibles para competir por todos los títulos

Mourinho destapa el mercado del Real Madrid: Rodri dudó y Julián no llegó. Reuters

José Mourinho volvió a tomar protagonismo en el Real Madrid y lo hizo con un mensaje directo sobre la construcción de su nueva plantilla. En entrevista exclusiva con El Chiringuito, el entrenador portugués repasó algunos de los movimientos que marcaron el mercado y habló de dos nombres que estuvieron vinculados al conjunto blanco: Rodri Hernández y Julián Álvarez.

La situación de Rodri fue una de las que Mourinho explicó con mayor detalle. El entrenador confirmó que existieron contactos con el mediocampista y que el Real Madrid le hizo llegar una propuesta importante, aunque las dudas del futbolista terminaron por enfriar el interés del conjunto merengue. “Sí, hablé un par de veces con él y el Real Madrid le hizo una oferta muy buena. Creo que hay muy buena relación con el City. Sin negociar con el City, el club tuvo contactos con Rodrigo y le hizo una oferta importante”, explicó Mourinho.

Las dudas de Rodri cambiaron los planes del Real Madrid

Mourinho reconoció que la indecisión del centrocampista también terminó generándole reservas. Desde su perspectiva, la dimensión del Real Madrid exige una convicción prácticamente inmediata por parte de cualquier futbolista que tenga la oportunidad de incorporarse al club. “Rodrigo ha tenido dudas, ha dudado… y las dudas de Rodrigo me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y fue muy correcto con nosotros, nada negativo que decir. Pero el Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces”, sentenció.

El portugués fue todavía más claro al describir la respuesta que espera cuando el conjunto blanco se interesa por un jugador. “Tú contactas y el jugador te pregunta: ‘¿Cuándo tengo que ir?’ Ese es un poco el concepto”, añadió, antes de despedir el tema con una frase fiel a su estilo: “Le deseo el bien. No demasiado bien, obviamente”.

💣 MOURINHO, en EXCLUSIVA sobre RODRI con @jpedrerol:



👐 "Las DUDAS que tuvo para venir al MADRID… me crearon DUDAS A MÍ".



🤍 "Si el Madrid te llama, tienes que decir: '¿cuándo tengo que ir?'" pic.twitter.com/HKuUZ75kHi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

Finalmente, Rodri optó por continuar su carrera en el Barcelona, que concretó su llegada procedente del Manchester City. El movimiento dejó al Real Madrid sin uno de los futbolistas que había considerado para reforzar el mediocampo y convirtió al español en protagonista de uno de los movimientos más importantes del mercado.

Mourinho da por cerrada la plantilla del Real Madrid

A pesar de que Rodri y Julián Álvarez no terminaron incorporándose, Mourinho aseguró estar conforme con las herramientas que tiene actualmente. Cuando fue cuestionado sobre la necesidad de sumar más jugadores, su respuesta inicial fue contundente. “No, no”, respondió. Posteriormente explicó que, aunque el mercado sigue abierto y todavía podría producirse algún movimiento, desde su perspectiva la plantilla ya está completa. “No digo que no habrá más fichajes porque el mercado está abierto, pero si me preguntas directamente si está cerrado para mí, sí. Está cerrado”.

Durante el verano, el Real Madrid reforzó diferentes zonas del campo con incorporaciones como Bernardo Silva, Konaté, Cucurella, Dumfries y Diomande, movimientos con los que Mourinho cuenta para construir un equipo capaz de competir nuevamente por los principales títulos.

El portugués también dejó claro que su proyecto no depende únicamente de las contrataciones. Una parte importante de su tarea, considera, será potenciar a los futbolistas que ya forman parte del vestidor y encontrar nuevas soluciones dentro del propio plantel. “Tenemos soluciones, tenemos calidad, tenemos jugadores que a lo mejor los miras y los analizas por lo que han hecho, pero a mí me gusta pensar que tengo la capacidad de mejorar a jugadores”, explicó.

Mourinho se rinde ante Mbappé

Kylian Mbappé fue uno de los nombres que más elogios recibió. Mourinho describió al francés como un futbolista fuera de serie y confesó que incluso le sorprende durante los entrenamientos. “Mbappé es increíble. Me hace reír alguna vez en el entrenamiento”, aseguró, antes de añadir: “Porque es demasiado bueno. Es de un nivel estratosférico”.

El técnico evitó cargar sobre Mbappé la responsabilidad por lo ocurrido la temporada pasada y repartió culpas dentro de toda la estructura. “Mucha gente falló el año pasado”, afirmó. Ahora, en cambio, ve señales positivas de compromiso, como el hecho de que el francés se incorporara antes de la fecha prevista: “Un tío que podía venir el 14 de agosto y se ha presentado el 12… ya me dice algo”.

🚨 MOURINHO, con @jpedrerol sobre MBAPPÉ en EXCLUSIVA:



🌟 "Me hace reír en los entrenamientos…



… porque es DEMASIADO BUENO". 🌟 pic.twitter.com/JdR77Kg3Bi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2026

Mourinho respalda a Vinicius y confía en su plantilla

Sobre Vinicius, Mourinho negó haber sido determinante en su renovación y aseguró que el brasileño quiere continuar en el club. “Vinicius está enamorado del Real Madrid”, explicó. También salió en su defensa ante determinadas decisiones arbitrales: “Tú no puedes pitar un penalti a uno y no a Vinicius, proteger a uno y no a Vinicius. No le respetan”.

Eso sí, el portugués también le dejó una recomendación relacionada con su comportamiento frente a las aficiones rivales: “Una cosa es celebrar un gol con los tuyos y otra celebrar delante de la afición contraria”. Con el mercado prácticamente cerrado, Mourinho mantiene plena confianza en el grupo: “Tenemos soluciones, tenemos calidad”, y considera que parte de su misión será potenciar todavía más a los futbolistas que ya tiene.

😯 MOURINHO, sobre QUÉ LE DIJO a VINICIUS:



🗣️"NO TE VAYAS: sólo conoces el Madrid cuando te vas'.



¡Sus palabras en exclusiva con @jpedrerol, ahora en Energy! pic.twitter.com/svxCXbh1ba — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

Mourinho disfruta su segunda etapa en Madrid

Mourinho destacó que encontró en el Real Madrid un vestidor con ambición y disposición para adaptarse a sus métodos. “Me he encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar como producto final de un trabajo”, afirmó. También valoró que el grupo esté “abierto al sentido común” y reconoció que, por ahora, no ha necesitado mostrar su faceta más dura porque los jugadores han respondido bien.

El portugués explicó que sus principales exigencias pasan por hábitos básicos del profesionalismo: llegar con anticipación, cuidar la alimentación y trabajar en el gimnasio para prevenir lesiones. “Todo lo que les he pedido es sentido común”, resumió. En esta segunda etapa también aseguró sentirse cómodo con su rutina en Valdebebas y reiteró que disfruta especialmente volver a dirigir al club.

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