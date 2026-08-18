La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuánto presupuesto ganarán en la prueba semanal?

Las estrategias en la Casa de los Famosos comienzan a tomar forma durante esta cuarta semana de competencia en busca de los 4 millones de pesos

¿Cómo será la prueba semanal en la Casa de los Famosos? | X:@LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 entra en su cuarta semana de competencia y este martes 18 de agosto la dinámica podría cambiar con la revelación de la prueba de la semana, un reto que hasta ahora se mantiene en secreto, pero que pondrá a prueba las habilidades de los habitantes con la misión de obtener el 100 por ciento del presupuesto para comida y despensa. El desafío exigirá trabajo en equipo, aunque también podría provocar nuevas fracturas entre las distintas estrategias que cada integrante desarrolla con un mismo objetivo: mantenerse en la competencia y pelear por los 4 millones de pesos que están en juego en el reality.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuál es la prueba para el presupuesto hoy martes 18 de agosto?

La tensión vuelve a instalarse en La Casa de los Famosos México 2026, donde los habitantes tendrán una nueva oportunidad para recuperar el 100 por ciento del presupuesto semanal después de varios tropiezos. Las derrotas en pruebas como “Alarmados” y “Operación Digital” redujeron sus recursos al 50 por ciento y desataron discusiones por la comida, entre ellas el enfrentamiento entre Cynthia Klitbo y Yahir. Con la reciente salida de Arantza Ruiz, el grupo también deberá reorganizarse si el próximo reto pone a prueba su resistencia, coordinación o capacidad para trabajar en equipo.

Por ahora, La Jefa guarda el misterio y la producción no ha revelado en qué consistirá la nueva prueba semanal. Los habitantes conocerán las reglas este martes 18 de agosto a las 22:00 horas, durante la gala en vivo, cuando sean reunidos en la sala para descubrir el reto que definirá su presupuesto. La batalla se extenderá hasta el jueves y promete convertirse en otra prueba de paciencia para los famosos, que deberán dejar atrás los tropiezos anteriores si quieren volver a llenar la despensa sin restricciones.

¿A qué hora y cómo se juega la prueba semanal de La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México 2026 tiene una cita fija con su público y también con los habitantes, quienes cada semana deben superar una nueva prueba para asegurar los recursos de la casa. El reto arranca los martes a las 22:00 horas, durante la gala diaria de Canal 5 y ViX, y llega a su momento decisivo los jueves a la misma hora, cuando se conoce si los famosos cumplieron con el objetivo. Además, el desarrollo de la prueba puede seguirse a través de las cámaras en vivo de ViX Premium, disponibles las 24 horas.

La dinámica cambia de una semana a otra, ya que la producción puede poner a prueba la resistencia, coordinación, habilidad física, concentración o capacidad de los habitantes para trabajar en equipo. El objetivo es completar el reto bajo las condiciones establecidas para conseguir el 100 por ciento del presupuesto destinado a la comida y la despensa. Si la casa no supera la prueba, los famosos deben afrontar una reducción que puede dejar su presupuesto en apenas el 50 por ciento, por lo que cada error puede terminar por convertirse en un problema para todos.

Mientras los habitantes hacen cuentas para saber si tendrán suficiente comida durante los siguientes días, el público puede seguir cada detalle de la competencia. Los domingos a las 20:30 horas, Las Estrellas presenta la Gala de Eliminación, mientras que las Galas Diarias de lunes a viernes a las 22:00 horas permiten conocer los principales acontecimientos de la casa. Además, Claro Sports mantiene el seguimiento de La Casa de los Famosos México 2026 con las noticias más importantes, nominaciones, posibles eliminados, alianzas, pleitos, rumores y spoilers, para que nadie pierda de vista los movimientos que pueden cambiar el rumbo de la competencia.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuál es el sistema de votaciones y cómo votas por tu habitante favorito esta temporada?

Votar en La Casa de los Famosos México 2026 es más fácil de lo que parece y puede marcar la diferencia para que ese habitante favorito continúe en la competencia. Para darle el apoyo, solo hay que entrar a www.lacasadelosfamososmexico.tv o escanear el código QR que aparece en pantalla durante las transmisiones. Después, el espectador debe iniciar sesión con una cuenta, elegir al famoso que quiere salvar y confirmar el voto. Así de sencillo, el apoyo queda registrado y pasa a formar parte de la decisión del público.

Pero hay un detalle importante: no todos tienen la misma cantidad de votos disponibles. Las cuentas gratuitas cuentan con un voto al día, mientras que los suscriptores de ViX Premium tienen hasta 10 votos diarios para repartir entre varios nominados o concentrarlos en un solo habitante. Además, esta temporada los fans de distintos países de Latinoamérica también pueden participar, así que la votación trasciende las fronteras mexicanas. Solo queda aprovechar los votos disponibles dentro del periodo establecido y elegir con cuidado a quién se quiere ver una semana más dentro de la casa.

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