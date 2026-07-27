Así construyó Isaac del Toro su histórico podio en el Tour de Francia 2026

Isaac del Toro ganó una etapa, conquistó el maillot blanco y terminó tercero para hacer historia en el Tour de Francia 2026

De su primera victoria al podio: la historia de Isaac del Toro. LOIC VENANCE / AFP

Isaac del Toro escribió una nueva página para el ciclismo mexicano durante el Tour de Francia 2026. El corredor del UAE Team Emirates-XRG ganó la segunda etapa, se mantuvo dentro del grupo de líderes y respondió en las jornadas de montaña hasta asegurar el tercer puesto de la clasificación general.

El mexicano también conquistó el maillot blanco como mejor ciclista joven y compartió el podio final con su compañero Tadej Pogacar. Su actuación incluyó varios resultados entre los primeros lugares y cerró con la celebración del equipo en París, donde recibió el reconocimiento por el primer podio nacional en la historia de la competencia. LEE LA NOTA COMPLETA

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