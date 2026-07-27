Así construyó Isaac del Toro su histórico podio en el Tour de Francia 2026
Isaac del Toro ganó una etapa, conquistó el maillot blanco y terminó tercero para hacer historia en el Tour de Francia 2026
Isaac del Toro escribió una nueva página para el ciclismo mexicano durante el Tour de Francia 2026. El corredor del UAE Team Emirates-XRG ganó la segunda etapa, se mantuvo dentro del grupo de líderes y respondió en las jornadas de montaña hasta asegurar el tercer puesto de la clasificación general.
El mexicano también conquistó el maillot blanco como mejor ciclista joven y compartió el podio final con su compañero Tadej Pogacar. Su actuación incluyó varios resultados entre los primeros lugares y cerró con la celebración del equipo en París, donde recibió el reconocimiento por el primer podio nacional en la historia de la competencia. LEE LA NOTA COMPLETA