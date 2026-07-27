Tiago Gouveia llega a Guadalajara para cerrar fichaje con Atlas: “Es un proyecto que me hizo aceptar la oferta”

El extremo portugués arribó a Guadalajara tras su salida del Benfica para reforzar al Atlas de cara al torneo Apertura 2026

Tiago Gouveia llega a Guadalajara para firmar con Atlas. PressPort

Tiago Gouveia arribó este domingo a Guadalajara para completar el proceso que lo convertirá en nuevo jugador del Atlas de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El extremo portugués llegó procedente del Benfica y deberá presentar las pruebas médicas antes de firmar su contrato con la institución rojinegra.

El futbolista fue recibido en el aeropuerto de la capital de Jalisco, donde ofreció sus primeras declaraciones como próximo refuerzo del conjunto tapatío. Gouveia explicó que el proyecto presentado por Atlas influyó en su decisión de aceptar la propuesta y comenzar una nueva etapa fuera del futbol portugués.

“Estoy muy contento. Es un proyecto que me hizo aceptar la oferta. Tengo muchas ganas de jugar, de ser feliz y de jugar con una sonrisa, que me hace falta desde hace muchos años”, expresó el atacante ante los medios de comunicación reunidos en su llegada.

Tiago Gouveia busca recuperar continuidad con Atlas

El portugués llega al futbol mexicano con el objetivo de recuperar regularidad y encontrar un espacio dentro de la alineación rojinegra. Durante los últimos años perteneció al Benfica, equipo con el que tuvo participación en distintas competencias, aunque sin consolidarse como titular de manera constante.

Gouveia se desempeña principalmente como extremo y puede jugar por ambos costados del ataque. Su incorporación ampliará las alternativas del cuerpo técnico del Atlas para el Apertura 2026, torneo en el que el equipo busca fortalecer su plantel y mejorar su producción ofensiva.

El atacante disputó 41 partidos y marcó cinco goles con el Benfica. Su llegada a Guadalajara permitirá que la directiva complete los últimos trámites administrativos y médicos antes de realizar el anuncio oficial.

¿Cuándo podría debutar Tiago Gouveia con Atlas?

El debut del futbolista dependerá de la aprobación de los exámenes médicos, la firma del contrato y su registro ante la Liga MX. También deberá integrarse a los entrenamientos y ponerse a disposición del cuerpo técnico para conocer el sistema de juego y alcanzar el ritmo competitivo del resto del plantel que tendrá su tercer juego del campeonato el próximo sábado 1 de agosto ante Monterrey.

Atlas apuesta por un jugador formado en el futbol europeo y que llega con la intención de relanzar su carrera. Después de aterrizar en Guadalajara, Gouveia dejó claro que su prioridad será volver a disfrutar dentro de la cancha y responder a la confianza del club rojinegro.

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