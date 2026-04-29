Ausencia notable: Richard Carapaz no estará en el Giro de Italia

La ‘Locomotora del Carchi’ no podrá estar en el Giro porque no se encuentra al 100% para encarar la ‘Corsa Rosa’.

Richard Carapaz, corredor del EF. | Reuters.

El EF Pro Cycling Team tendrá una baja importante para el Giro de Italia 2026, la cual anunció el propio equipo hace poco. Se trata del ecuatoriano Richard Carapaz, una de sus fichas destacadas de sus filas y que estaba pensado para estar en la primera grande de la temporada.

El próximo 8 de mayo arrancará la ‘Corsa Rosa’ y la escuadra norteamericana estaba ultimando detalles para su participación, la cual incluía a la ‘Locomotora del Carchi’. Sin embargo, una situación médica impedirá que el corredor sudamericano pueda estar en esta edición de la ronda italiana.

Por medio de un comunicado oficial el EF dio a conocer que Carapaz no está en condiciones de correr el Giro, debido a que continúa en fase de recuperación por una reciente cirugía. Recordemos que al ecuatoriano le extirparon un quiste perineal luego de lo que fue la Vuelta a Cataluña.

Según el reporte de su equipo, la decisión se toma porque la herida tardó más de lo esperado en su fase de cicatrización, lo que llevó a que el regreso de ‘Richie’ a los entrenamientos se alargara más del tiempo establecido.

Así las cosas, el campeón del Giro de Italia en 2019 y dos veces podio de esta carrera será baja en el EF, que lo estaba esperando para terminar de confirmar su nómina. “Encontrarme en esta situación es frustrante porque le dedicas mucho tiempo y ganas, pero al final tengo que priorizar mi salud y seguir adelante”, declaró el ecuatoriano.

Richard Carapaz will miss the 2026 Giro d’Italia as he continues his recovery from surgery to remove a perineal cyst and shifts his focus to the Tour de France.



Richie is back on the bike, fully committed to the work ahead, and determined to return in his best shape for July.… pic.twitter.com/k3MdaOKpgn — EF Pro Cycling (@EFprocycling) April 29, 2026

¿Qué viene para Richard Carapaz?

Mientras termina su fase de recuperación y readaptación, el corredor de 32 años deberá enfocarse en el Tour de Francia, su próximo reto. Habrá que esperar si antes de la ronda francesa su equipo decide llevarlo a otra carrera.

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