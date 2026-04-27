Nairo Quintana, sin descanso: lidera la nómina de colombianos en el Tour de Romandía

Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada buscarán un titulo más en esta temporada, pero no la tendrán nada fácil.

Nairo Quintana, pedalista colombiano / Vizzor Image.

Nairo Quintana volvió a dejar la bandera de Colombia en alto. El nacido en Cómbita, Boyacá se consagró campeón de La Vuelta Asturias este domingo, después de 4 largas fracciones, en la que volvió a ganar una del World Tour después de 4 años, el ‘Cóndor’ vive un gran momento en su última temporada como ciclista profesional.

Colombianos en el Tour de Romandía 2026

Precisamente hablando de lo que serán sus últimos pedalazos en la élite del ciclismo, el colombiano vive a tope estos últimos meses. Por tal motivo y en medio de la gran resistencia física que ha demostrado, el Movistar Team confirmó que será parte del equipo para la disputa de la 79° edición del Tour de Romandía.

Estará acompañado por: Pablo Castrillo (España), Jorge Arcas (España), Jefferson Cepeda (Ecuador), Davide Formolo (Italia), Filip Maciejuk (Polonia) y Pavel Novak (República Checha).

Siguiendo con los ‘cafeteros’ también estará Sergio Higuita liderando el XDS Astana Team, quien participará con: Clément Champoussin (Francia), Lorenzo Fortunato (Italia), Florian Samuel Kajamini (Italia), Cristián Rodríguez (España), Marco Schrettl (Austria) y Davide Toneatti (Italia).

La nómina la completa Andrés Felipe Martínez, el soachuno estará acompañado en el Red Bull – BORA – hansgrohe por: Adrien Boichis (Francia), Fin Fisher-Black (Nueva Zelanda), Floria Lipowitz (Alemania), Primoz Roglic (Eslovenia), Jan Tratnik (Eslovenia) y Luke Tuckwell (Australia).

Etapas del Tour de Romandía 2026

Prólogo | Villars-sur-Glâne | 3.2 kilómetros.

Prólogo Tour De Romandía / www.procyclingstats.com.

Etapa 1 | Martigny | 171.2 kilómetros.

Etapa 1 Tour De Romandía / www.procyclingstats.com

Etapa 2 | Rue y Vucherens | 173.1 kilómetros.

Etapa 2 Tour De Romandía / www.procyclingstats.com.

Etapa 3 | Orbe | 176.6 kilómetros.

Etapa 3 Tour De Romandía / www.procyclingstats.com.

Etapa 4 | Broc y Chamey | 149.6 kilómetros.

Etapa 4 Tour De Romandía 2026 / www.procyclingstats.com.

Etapa 5 y última | Lucens y Leysin | 178.2 kilómetros.

Etapa 5 Tour De Romandía / www.procyclingstats.com.

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