Sinner acaba con Jódar y crece su leyenda con una nueva aparición en semifinales de los Masters 1000

Jannik Sinner vence a Rafael Jódar en el Miami Open e iguala récord de Nadal, Federer, Murray y Zverev

Jannik Sinner logra triunfo en Madrid Open | Reuters

Jannik Sinner dio un paso más en su recorrido dentro del circuito ATP, al avanzar a las semifinales del Mutua Madrid Open, resultado que también le permitió alcanzar un registro que lo coloca entre los nombres más reconocidos del tenis reciente. El italiano superó al español Rafael Jódar en dos sets, en un partido que se resolvió en la pista central de la Caja Mágica.

Con este triunfo, Sinner logró acceder por primera vez a las semifinales del torneo de Madrid. Al mismo tiempo, completó su presencia en esta instancia en los nueve torneos ATP Masters 1000, una marca que solo habían conseguido otros cinco jugadores desde la creación de esta categoría en 1990: Sumándose a Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Alexander Zverev.

El encuentro comenzó con un desarrollo equilibrado en los primeros juegos. Jódar logró sostener el ritmo hasta el 2-2 e incluso generó una oportunidad de quiebre que pudo cambiar el curso del set inicial. Sin embargo, Sinner respondió en ese momento y tomó el control del partido.

A partir de ese punto, el italiano encadenó una serie de juegos consecutivos en los que impuso condiciones con su servicio y desde el fondo de la cancha. El primer set se cerró con un marcador de 6-2, luego de que el número uno del mundo lograra romper el saque de su rival en varias ocasiones.

En el segundo parcial, el tenista español volvió a competir en igualdad de condiciones durante varios pasajes. Jódar llegó a colocarse en una posición favorable con un 3-2 y dos oportunidades de quiebre, pero Sinner logró sostener su servicio al salvar cada punto en contra.

El set se extendió hasta el desempate, donde el italiano mantuvo el control y no permitió reacción de su rival. Con un 7-0 en la muerte súbita, cerró el partido y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Este resultado amplía la racha de victorias de Sinner en torneos Masters 1000, donde acumula más de dos decenas de triunfos consecutivos. Además, se mantiene en competencia en una temporada en la que ha sumado títulos en distintas sedes del circuito.

El avance a semifinales también lo coloca en una posición destacada dentro de la historia reciente de la ATP. Sinner se une a jugadores como Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray y Alexander Zverev como los únicos en alcanzar las semifinales en todos los torneos de esta categoría.

El italiano buscará ahora dar el siguiente paso en Madrid, en un torneo que forma parte de su objetivo de seguir ampliando su registro en los Masters 1000. Su actuación en la capital española lo mantiene como uno de los protagonistas en el circuito, en espera de lo que pueda lograr en las siguientes rondas.

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