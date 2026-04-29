Atlético de Madrid vs Arsenal en vivo Champions League 2026: quién gana la semifinal de ida hoy 29 de abril

Arsenal ya goleó al Atlético en esta misma Champions

El antecedente más fresco entre Arsenal y Atlético de Madrid dejó una herida abierta para los rojiblancos: en la fase de liga de esta Champions League, el equipo de Mikel Arteta goleó 4-0 al conjunto de Diego Simeone en el Emirates Stadium, el 21 de octubre de 2025, con una ráfaga demoledora en el segundo tiempo. Después de una primera parte sin goles, Gabriel Magalhães abrió el marcador al 56’, Gabriel Martinelli amplió al 63’ y Viktor Gyökeres sentenció con doblete al 66’ y 69’, en apenas 13 minutos que cambiaron por completo el partido y exhibieron la pegada de los Gunners.

Aquel 4-0 no solo fue una goleada: también marcó un aviso de lo que puede hacer el Arsenal cuando encuentra ritmo, presión alta y eficacia en campo rival. Para el Atlético, esta semifinal tiene aroma de revancha, porque el equipo español llega al Metropolitano con la obligación emocional de responder ante su gente después de una noche muy dura en Londres. José María Giménez reconoció tras ese partido que al Atleti le costó jugar y salir limpio desde atrás ante la presión del Arsenal, un punto que puede volver a ser clave en esta eliminatoria si los ingleses logran imponer otra vez su intensidad.