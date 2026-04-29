Atlético de Madrid vs Arsenal en vivo Champions League 2026: quién gana la semifinal de ida hoy 29 de abril
Atlético y Arsenal abren semifinales de Champions en Madrid con realidades distintas, pero con presión máxima por dar el primer golpe rumbo a la final
Arsenal ya goleó al Atlético en esta misma Champions
El antecedente más fresco entre Arsenal y Atlético de Madrid dejó una herida abierta para los rojiblancos: en la fase de liga de esta Champions League, el equipo de Mikel Arteta goleó 4-0 al conjunto de Diego Simeone en el Emirates Stadium, el 21 de octubre de 2025, con una ráfaga demoledora en el segundo tiempo. Después de una primera parte sin goles, Gabriel Magalhães abrió el marcador al 56’, Gabriel Martinelli amplió al 63’ y Viktor Gyökeres sentenció con doblete al 66’ y 69’, en apenas 13 minutos que cambiaron por completo el partido y exhibieron la pegada de los Gunners.
Aquel 4-0 no solo fue una goleada: también marcó un aviso de lo que puede hacer el Arsenal cuando encuentra ritmo, presión alta y eficacia en campo rival. Para el Atlético, esta semifinal tiene aroma de revancha, porque el equipo español llega al Metropolitano con la obligación emocional de responder ante su gente después de una noche muy dura en Londres. José María Giménez reconoció tras ese partido que al Atleti le costó jugar y salir limpio desde atrás ante la presión del Arsenal, un punto que puede volver a ser clave en esta eliminatoria si los ingleses logran imponer otra vez su intensidad.
Fortaleza en el Metropolitano, pero tendencia favorable a la Premier
El Atlético de Madrid recibe al Arsenal con una fortaleza europea que pesa en la previa: cuando juega como local, nunca ha perdido en casa ante un equipo inglés en fase eliminatoria de la Champions League, con saldo de seis partidos, tres victorias y tres empates. La estadística toma más fuerza porque esos seis duelos fueron ante rivales distintos: Chelsea, Leicester, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham, por lo que el conjunto rojiblanco buscará alargar esa racha justo en una semifinal que exige carácter, paciencia y contundencia desde el primer minuto.
El cruce también alimenta el pulso histórico entre LaLiga y la Premier League, ya que esta será la 16ª semifinal de Copa de Europa/Champions League entre equipos españoles e ingleses. En las 15 anteriores, los clubes de Inglaterra avanzaron en nueve ocasiones, es decir, el 60%, y además progresaron en cuatro de las últimas cinco, con la única excepción del Real Madrid ante Manchester City en la temporada 2021-22. Para el Atlético, el reto es doble: sostener su invicto como local ante ingleses en eliminatorias de Champions y frenar una tendencia reciente que ha favorecido a los equipos de la Premier en este tipo de cruces.
Dos equipos con urgencia de Champions
Arsenal y Atlético de Madrid llegan a esta semifinal con una deuda histórica que pesa más que cualquier estadística reciente: son los dos equipos que más partidos han disputado en la historia de la Copa de Europa/Champions League sin haber levantado nunca el trofeo. Los Gunners encabezan esta lista con 223 encuentros, mientras que los Colchoneros aparecen enseguida con 190, una marca que convierte este cruce en algo más que una eliminatoria por el boleto a la final: es la oportunidad de empezar a romper una maldición que ha acompañado a dos clubes acostumbrados a competir, sufrir y quedarse cerca de la gloria.
Entre ambos suman cuatro finales perdidas desde el nacimiento del torneo en 1955. El Arsenal cayó en 2006 ante el Barcelona, en aquella noche de París que todavía duele en Londres, mientras que el Atlético perdió tres finales: 1974 ante Bayern Munich, 2014 ante Real Madrid y 2016 otra vez frente al conjunto merengue. Por eso, esta semifinal tiene un aroma especial: uno de los dos dará un paso más hacia la Orejona y mantendrá vivo el sueño de dejar atrás, por fin, esa etiqueta incómoda de gigante europeo sin corona.
Atlético ya sabe lo que es vencer al Arsenal en una semifinal europea
En las semifinales de la Europa League 2017-18, el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal con un global de 2-1 en una serie que tuvo sello completo del equipo de Diego Simeone: resistencia, sufrimiento y pegada en los momentos clave. La ida, jugada el 26 de abril de 2018 en el Emirates Stadium, terminó 1-1, pero el partido tomó un giro dramático desde muy temprano, porque Sime Vrsaljko fue expulsado al minuto 10 y el Atlético tuvo que jugar casi todo el encuentro con un hombre menos. Arsenal se adelantó con Alexandre Lacazette al 61’, pero cuando parecía que los Gunners podían llevarse una ventaja importante, apareció Antoine Griezmann al 82’ para rescatar un empate de enorme valor para los rojiblancos.
La vuelta se disputó el 3 de mayo de 2018 en el entonces Wanda Metropolitano, donde el Atlético completó la obra con un 1-0 gracias a Diego Costa al 45+2’, resultado que sentenció la eliminatoria y mandó al equipo español a la final con global de 2-1. Aquel cruce también tuvo un peso simbólico para el Arsenal, porque fue una de las últimas grandes noches europeas de Arsène Wenger al frente del club londinense, mientras que el Atlético terminó aquella campaña como campeón tras vencer al Olympique de Marsella en la final.
¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Arsenal hoy 29 de abril en la Champions League?
El partido Atlético de Madrid vs Arsenal se juega hoy miércoles 29 de abril de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. En España, el duelo está programado a las 21:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano, escenario del partido de ida de las semifinales de la Champions League.
La ida puede marcar el rumbo de toda la eliminatoria, aunque no la sentencia. El partido de vuelta está previsto para el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, por lo que el equipo que salga con ventaja de Madrid llegará con margen táctico para administrar o perseguir la serie en Londres.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver las semifinales de la Champions League?
En México, el Atlético de Madrid vs Arsenal se podrá ver por FOX y Fox One, de acuerdo con la programación de semifinales para la Champions League 2025-26. La misma cartelera indica que los partidos del torneo en México se reparten entre TNT, Space, FOX y las plataformas HBO Max y Fox One, según el encuentro.
Para quienes busquen seguir el minuto a minuto, Claro Sports tendrá cobertura en vivo del partido con comentarios y seguimiento de las acciones principales.
Champions League: criterios de desempate
En las semifinales de la Champions League no existe el criterio de gol de visitante como desempate. Si Atlético de Madrid y Arsenal terminan igualados en el marcador global después de los dos partidos, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos al final de la vuelta.
Si el empate global se mantiene después de la prórroga, el finalista se definirá en tanda de penales. La UEFA establece que, si ambos equipos anotan la misma cantidad de goles en el tiempo extra o no hay goles durante esa prórroga, el pase a la siguiente ronda se decide desde el punto penal.
Con ese escenario, Arsenal aparece como ligero favorito para ganar la ida por su estructura y por el antecedente directo de esta temporada, pero el margen es mínimo. El Atlético necesita imponer intensidad, reducir errores defensivos y capitalizar el impulso del Metropolitano; si lo consigue, el empate o una victoria corta rojiblanca también entran en el guion de una semifinal que parece destinada a resolverse por detalles.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Atlético de Madrid vs Arsenal, semifinal ida Champions League 2026!
Atlético de Madrid y Arsenal abren este miércoles 29 de abril una semifinal de Champions League con aroma a revancha, presión histórica y boleto a la final en juego. El primer capítulo se disputa en el Estadio Metropolitano, donde el equipo de Diego Simeone intentará aprovechar la localía para tomar ventaja antes de viajar a Londres para la vuelta.
Los dos equipos llegan con dudas, pero también con argumentos fuertes. El Atlético eliminó al Barcelona con global de 3-2 y vuelve a semifinales desde la temporada 2016-17; sin embargo, su presente ha sido irregular, con solo dos victorias en sus últimos nueve partidos. Arsenal, por su parte, viene de vencer 1-0 al Newcastle y se mantiene en la pelea por la Premier League, aunque también arrastra cuatro derrotas en sus últimos siete encuentros.
El pronóstico luce cerrado, pero Arsenal parte con una ligera ventaja por rendimiento europeo, solidez defensiva y el antecedente reciente del 4-0 ante los colchoneros en la fase de liga. Aun así, el Metropolitano puede equilibrar la serie: Simeone suele competir bien este tipo de eliminatorias y el Atlético tiene margen para convertir la ida en un partido físico, de ritmo cortado y definido por detalles.
La clave para el Atlético estará en no conceder espacios a Bukayo Saka y Viktor Gyökeres, además de sostener el duelo emocional durante los primeros minutos. Para Arsenal, el reto será resistir la presión del estadio, evitar pérdidas en salida y castigar cada transición. Si el partido se abre pronto, los Gunners parecen tener más variantes; si se cierra, el Atlético puede llevarlo al terreno que más le conviene.