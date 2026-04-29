¡De la F1 a Marvel y con autos renovados! Sainz, Alpine y Verstappen sacuden el regreso del campeonato

El Gran Premio de Miami invita a los equipos a lucir elegantes para el reinicio del campeonato

La F1 se pone diferente para el GP de Miami | Williams, Alpine y Red Bull

La Fórmula 1 está de vuelta tras un mes de pausa y lo hace con un fin de semana cargado de novedades que van más allá de la pista. Desde la inesperada incursión de Williams en el universo Marvel hasta los cambios técnicos de Alpine y el estreno visual de varios protagonistas, el Gran Premio de Miami 2026 promete ser un punto de quiebre en la temporada.

El parón obligado por la suspensión de Bahréin y Arabia Saudita abrió la puerta para ajustes dentro de los equipos. Ahora, con la cuarta fecha en puerta, las escuderías llegan con nuevas estrategias, mejoras y hasta colaboraciones que buscan captar la atención global.

Williams entra a Marvel: Sainz y Albon enfrentarán al Doctor Muerte

Una de las grandes sorpresas del fin de semana es la alianza entre Williams y Marvel. Carlos Sainz, Alex Albon y James Vowles serán parte de un cómic especial en el que enfrentarán al Doctor Muerte, uno de los villanos más icónicos de Los Vengadores.

La iniciativa no solo se limita a una campaña promocional. Los integrantes del equipo serán personajes dentro de la historia, compartiendo narrativa con figuras como Iron Man. Se trata de una apuesta que busca conectar la Fórmula 1 con nuevas audiencias a través del entretenimiento.

El cómic contará con portadas exclusivas en distintos Grandes Premios, comenzando en Mónaco y extendiéndose a sedes como Gran Bretaña, Madrid, Singapur, Estados Unidos y Las Vegas. Además, los aficionados podrán adquirir ediciones especiales mediante preventa en la fan zone de Williams en Miami, previo al lanzamiento oficial en octubre en Estados Unidos.

Alpine prepara cambios clave en Miami con Colapinto y Gasly

En lo deportivo, Alpine también llega con novedades importantes. La escudería francesa presentará actualizaciones en sus monoplazas A526, tanto en el plano técnico como en la imagen del equipo.

Uno de los cambios más visibles será la decoración especial con mayor presencia de Mercado Libre, patrocinador principal de Franco Colapinto. El icónico logotipo del apretón de manos volverá a destacar en la tapa del motor y el alerón trasero, acompañado por un tono amarillo que marcará la identidad del auto en el circuito de Miami.

Desde el equipo explicaron el contexto de estas modificaciones tras el receso. “En términos de Fórmula 1, tener un mes sin carreras es algo muy inusual. Dicho eso, han sido unas semanas excepcionalmente ocupadas para el equipo mientras nos preparamos para reanudar la temporada en Miami este fin de semana”, señaló Steve Nielsen, director deportivo de Alpine.

Las mejoras técnicas responden al análisis de las primeras tres carreras del campeonato, en busca de optimizar el rendimiento en una fase clave del calendario.

Verstappen también se suma a las novedades con nuevo casco

Otro de los focos estará en Max Verstappen. El vigente campeón del mundo aprovechará el Gran Premio de Miami para estrenar un nuevo casco, con cambios en los colores aunque manteniendo su diseño característico.

El neerlandés buscará reafirmar su dominio en una carrera que marca el reinicio del campeonato, en un contexto donde cada punto comienza a ser determinante en la lucha por el título.

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