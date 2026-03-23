Dorian Godon gana la etapa 1 de la Volta a Catalunya 2026 tras un cierre de película ante Evenepoel

El ciclista francés del INEOS Grenadiers se impone en Sant Feliu de Guíxols y toma el liderato en el inicio de la Vuelta a Cataluña

Dorian Godon gana la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña 2026

La Volta a Catalunya 2026 arrancó este lunes 23 de marzo con una etapa inaugural de 172.7 kilómetros con salida y meta en Sant Feliu de Guíxols. La jornada, de perfil llano con sectores de desgaste, se resolvió en un sprint reducido donde Dorian Godon se llevó la victoria.

El corredor francés del INEOS Grenadiers cruzó la meta con un tiempo de 4:01:09 horas, superando por una diferencia mínima a Remco Evenepoel, quien terminó segundo tras un cierre definido en los últimos metros. Thomas Pidcock completó el podio en la tercera posición.

Durante el tramo final de la etapa, el control del pelotón estuvo marcado por el trabajo del UAE Team Emirates – XRG. A falta de 11 kilómetros, el equipo se mantenía al frente con cinco representantes, encabezados por Marc Soler y Brandon McNulty.

Conforme avanzaron los kilómetros, la dinámica cambió. Jay Vine tomó la cabeza a 8.8 km de meta, aunque cedió poco después, devolviendo el liderato a Soler. A 6.7 km, el grupo delantero se redujo a cuatro elementos del UAE, antes de que Bahrain – Victorious lanzara un movimiento para tomar la delantera.

En los últimos cinco kilómetros, el control pasó a otros equipos. Jonas Vingegaard, del Visma-Lease a Bike, tomó la punta a 3.8 km de la meta, mientras que Alpecin-Premier Tech se posicionó al frente en el último kilómetro, preparando el terreno para el sprint.

Vuelta a Cataluña 2026: clasificación de la etapa 1

La definición llegó en el tramo final recto de Sant Feliu de Guíxols. A falta de 100 metros, Evenepoel lideraba el grupo, pero Godon logró alcanzarlo y rebasarlo en los últimos 50 metros para asegurar el triunfo por una diferencia de un cuarto de rueda.

Dorian Godon | Ineos Grenadiers | 4:01:09 horas Remco Evenepoel | Red Bull-Bora Thomas Pidcock | Pinarello-Q36.5 Thomas Silva | XDS-Astana Simone Gualdi | Lotto-Intermarché

Volta a Catalunya 2026: clasificación general tras la etapa 1

Con este resultado, Dorian Godon suma su victoria número 17 como profesional y se coloca como líder general de la Volta a Catalunya 2026 tras la primera etapa. Recientemente el francés conquistó la séptima etapa de la París-Niza en Isola.

Dorian Godon | Ineos Grenadiers | 4:00:59 horas Remco Evenepoel | Red Bull-Bora | +04 Thomas Pidcock | Pinarello-Q36.5 | +06 Thomas Silva | XDS-Astana | +10 Simone Gualdi | Lotto-Intermarché | +10

Vuelta a Cataluña 2026: calendario de etapas de la carrera edición 105

La edición 105 de la Volta a Catalunya se disputa del 23 al 29 de marzo de 2026, con un recorrido de siete etapas que combinan montaña, media montaña y jornadas para velocistas:

Etapa 1 (23 de marzo): Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172 km) | Ganador: Dorian Godon

Etapa 2 (24 de marzo): Figueres – Banyoles (167 km)

Etapa 3 (25 de marzo): Mont-roig del Camp – Vila-seca (Costa Daurada) (159 km)

Etapa 4 (26 de marzo): Mataró – Vallter (173 km) – Final en alto

Etapa 5 (27 de marzo): La Seu d’Urgell – La Molina / Coll de Pal (155 km) – Final en alto

Etapa 6 (28 de marzo): Berga – Queralt (158 km) – Final en alto

Etapa 7 (29 de marzo): Barcelona – Barcelona (Montjuïc) (95 km)

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