¿Qué le pidió Lester Martínez a Luis Fernando Tena?

La curiosa solicitud del boxeador al técnico.

El boxeador y un pedido especial al DT de Guatemala. (IG LESTERNORMANDY) | FFG

Al término de la contienda de box que tuvo como protagonista al guatemalteco Lester Martínez, vencedor de Immanuwel Aleem por decisión unánime para convertirse en el primer campeón del mundo de dicho deporte del país, el pugilista habló ante la prensa, tocó varios temas y uno de ellos sorprendió. Al momento de hablar de su pasado de futbolista, hizo un curioso pedido al entrenador del seleccionado Luis Fernando Tena.

Pensando en futuras peleas, Lester reconoció que le gustaría contar con el apoyo en las gradas de algunos futbolistas: “Ojalá tener a algunos de los jugadores de la Selección Nacional de Guatemala en mi siguiente pelea, será un honor“. Si bien aún no se conoce cuándo volverá a pelear para así defender el título logrado, tiene claro que quisiera que los seleccionados lo apoyen.

Lo que mucha gente no sabía era del pasado futbolero del boxeador: “Yo también fui futbolista pero luego de eso pasamos a ser boxeadores. Ver a muchos chapines gritando eufóricos, se los agradezco mucho“, cerró respecto del momento futbolero del video que estaba haciendo, en uno de los momentos más lindos de su carrera sin dudas.

El mensaje de Lester cae justo en la previa de lo que será uno de los enfrentamientos más importantes de Guatemala en esta primera parte del año. Se medirá el próximo viernes 27 de marzo contra su similar de Argelia, la poderosa selección africana, ante la que intentará ver para qué está, en una prueba realmente importante para los de Luis Fernando Tena que estarán siendo alentados por Martínez y todo el país.

Lester Martínez reta a Canelo Álvarez

En paralelo, Martínez también se refirió a su futuro dentro del boxeo y no dudó en apuntar alto, mencionando la posibilidad de enfrentar a Saúl Álvarez. “Por supuesto, todos los boxeadores que estamos en esto estamos listos. Y yo me siento más que listo para poder hacer una pelea con cualquiera”, afirmó con confianza.

“Porque nos vamos a preparar y estamos seguros de lo que podemos lograr con el equipo, me siento bastante listo para todo esto”, concluyó el peleador guatemalteco, dejando en claro que su ambición no tiene techo y que quiere seguir haciendo historia en el boxeo mundial.

Guatemala vs Argelia: una prueba de alto nivel

A partir de este miércoles, el equipo comenzará los entrenamientos en territorio italiano con la mirada puesta en el duelo ante Argelia. El rival africano representa un desafío de jerarquía, con futbolistas que militan en el fútbol europeo y que obligarán a Guatemala a mostrar su mejor versión. Entre las figuras más destacadas del conjunto argelino aparecen nombres como Riyad Mahrez y Houssem Aouar, jugadores con experiencia en ligas de primer nivel. Este tipo de enfrentamientos no solo eleva la exigencia competitiva, sino que también sirve como vitrina internacional para el crecimiento del combinado chapín.

El partido se disputará en el histórico Estadio Luigi Ferraris, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol italiano. Este estadio, casa del Genoa y la Sampdoria, ofrece un escenario ideal para un compromiso de carácter internacional. El encuentro está programado para las 13:30 horas de Guatemala. El Guatemala vs Argelia no es un simple partido de preparación. Representa una oportunidad para medir el crecimiento del equipo, consolidar el proceso que viene desarrollando la selección y seguir posicionando al país en el mapa futbolístico internacional.

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