Ciclistas mexicanos destacan a nivel internacional con títulos y podios en Paraguay y Hong Kong

Ulloa fue doble campeón panamericano en montaña y Acevedo subió al podio en pista tras sumar otra medalla en la temporada internacional

México dominó el circuito ciclista este fin de semana | CONADE

José Gerardo Ulloa firmó un fin de semana dominante para el ciclismo mexicano. El tapatío se proclamó doble campeón de ciclismo de montaña en el Campeonato Panamericano disputado en San Juan del Paraná, Paraguay, al imponerse en las pruebas elite short track y cross country olímpico.

En la prueba de cross country olímpico, Ulloa superó a los brasileños Ulan Bastos Galinski y Alex Junior Malacarne para asegurar el oro, mientras que el también mexicano Adair Gutiérrez Prieto finalizó en la cuarta posición. El resultado confirmó la superioridad del jalisciense en el circuito continental en ambas modalidades.

El propio Ulloa detalló el desarrollo de la competencia tras asegurar el doble título. El ciclista explicó que tomó la punta desde el inicio y sostuvo el ritmo durante toda la carrera, en un recorrido exigente que marcó diferencias desde los primeros tramos en territorio paraguayo.

“Muy contento por el resultado. La verdad tenía muchas ganas de volver a ser campeón panamericano, fue una carrera bastante dura desde el inicio, tomé la punta y mantuve ahí. Ahora toca preparar las copas del mundo que se aproximan, queda un calendario bastante largo”, declaró Ulloa tras la competencia.

Dentro del mismo Campeonato Panamericano, México sumó una tercera medalla gracias a Joy Harumi Méndez, quien obtuvo el bronce en la prueba de cross country sub 23 femenil. La prueba fue ganada por la chilena Florencia Monsálvez, seguida de la brasileña Gabriela Pereira en la segunda posición.

En pista, la actividad se trasladó a Hong Kong con la Copa del Mundo, donde Yarely Acevedo volvió a subir al podio. La mexicana conquistó la medalla de bronce en la prueba de ómnium tras acumular 126 puntos, en una competencia dominada por la japonesa Tsuyaka Uchino con 133 unidades y la danesa Amalie Didericksen con 129.

Acevedo construyó su resultado a partir de su rendimiento en las cuatro pruebas del ómnium. Finalizó en la posición 17 en scratch, fue cuarta en tempo race, segunda en eliminación y cerró con un tercer lugar en la carrera por puntos, lo que le permitió mantenerse en la pelea por las medallas hasta el final.

El resultado en Hong Kong representó el tercer podio de la temporada para la mexicana. Previamente, había conseguido el oro en la prueba de eliminación y el bronce en Madison junto a Sofía Arreola en la Copa del Mundo de Perth, Australia, como parte de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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