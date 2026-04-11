¿Paul Seixas vs Isaac Del Toro, los nuevos Vingegaard y Pogacar?

Paul Seixas e Isaac del Toro ya no son solo promesas: sus resultados, perfiles y choques directos anuncian la próxima gran rivalidad del ciclismo

La nueva rivalidad del ciclismo mundial | Claro Sports

El ciclismo ya tiene su nueva rivalidad generacional. Paul Seixas e Isaac del Toro han irrumpido con resultados y actuaciones que los colocan entre los perfiles más completos de la nueva era del ciclismo mundial. Ambos ya compiten y ganan en el WorldTour con impacto y dominio en distintos terrenos y bajo contextos exigentes.

El francés, con 19 años, ganó la Itzulia Basque Country 2026 dominando contrarreloj, montaña y gestión de carrera. El mexicano, con 22, fue segundo del Giro de Italia 2025, vistió la maglia rosa durante 11 días y en 2026 ganó UAE Tour y la Tirreno-Adriático. Los dos han destacado como corredores jóvenes con resultados concretos en el máximo nivel.

Paul Seixas: dominio total en la Itzulia 2026 y consolidación como líder inmediato

Paul Seixas llegó a la Vuelta al País Vasco con menos de dos temporadas como profesional y asumió el control de la carrera desde el primer día. En la contrarreloj de Bilbao marcó 17 minutos y 9 segundos, superando a especialistas como Kévin Vauquelin por 23 segundos y a Primož Roglič por 28, una ventaja significativa en una prueba corta que condicionó la clasificación general desde el inicio.

En la segunda etapa, con final en el Santuario de San Miguel de Aralar, lanzó un ataque a 26 kilómetros de meta y sostuvo el esfuerzo en solitario tras coronar. Llegó con 1 minuto y 25 segundos sobre el grupo de favoritos, ampliando su ventaja en la general.

Pero la etapa reina en Eibar, fue la definió su dominio en la carrera. El recorrido incluyó ocho puertos categorizados y más de 3,800 metros de desnivel acumulado. En el Alto de Izua respondió a un ataque de Florian Lipowitz, contraatacó y seleccionó el grupo de favoritos. En el final ganó la etapa tras un sprint reducido, sumando su tercera victoria parcial en la semana y consolidando una ventaja de 2 minutos y 30 segundos en la clasificación general.

Seixas cerró la Vuelta al País del Vasco como el ganador más joven de una carrera por etapas del WorldTour en la era moderna. Su rendimiento incluyó dominio en contrarreloj, capacidad de ataque en montaña y control de carrera en etapas de alta exigencia. En 2026 también registró un segundo lugar en Strade Bianche, manteniéndose competitivo en clásicas, lo que refuerza su perfil como corredor capaz de rendir en distintos formatos.

Paul Seixas, campeón de la Vuelta al País Vasco 2026 | ANDER GILLENEA / AFP

Isaac del Toro: del Giro 2025 a la confirmación como figura del WorldTour en 2026

Isaac del Toro alcanzó el máximo nivel en el Giro de Italia 2025, donde asumió el liderato en la novena etapa tras terminar segundo detrás de Wout van Aert. Se convirtió en el primer mexicano en vestir la maglia rosa y la defendió durante 11 días consecutivos. Durante ese periodo mantuvo consistencia en etapas de montaña y media montaña, resistiendo ataques de corredores con experiencia en Grandes Vueltas.

En la etapa 17, con final en Bormio, lanzó un ataque en la subida de La Motte y soltó a corredores como Romain Bardet y Richard Carapaz. Ganó la etapa en solitario, consolidando su posición en la clasificación general. Al final, terminó segundo en la Corsa Rossa y ganó la clasificación de jóvenes, acumulando 11 días como líder.

Así, se convirtió en el ciclista más joven en 85 años en subir al podio final de la clasificación general, el líder más joven del siglo XXI, y el más joven desde 1940 en defender la maglia rosa por 10 o más días, superando al legendario Fausto Coppi, cinco veces ganador.

Durante la temporada 2025 también sumó grandes resultados en clásicas y competencias WorldTour, incluyendo un quinto lugar en Il Lombardia y presencia en el Top 10 del Campeonato Mundial de ruta. Estos resultados le permitieron alcanzar el tercer lugar del ranking UCI en octubre de 2025, consolidando su posición entre los corredores más consistentes del circuito.

En 2026 confirmó su evolución con victorias en el UAE Tour y la Tirreno-Adriático. En Italia ganó la clasificación general con 40 segundos sobre Matteo Jorgenson y 42 sobre Giulio Pellizzari. Con 22 años suma 26 victorias profesionales y resultados en diferentes tipos de carrera.

Del Toro ganó la etapa 17 en el Giro de Italia | Reuters

Cara a cara: resultados directos, primeros choques y construcción de la rivalidad

El historial directo entre ambos muestra un enfrentamiento equilibrado en resultados recientes. En siete competencias o etapas compartidas, Paul Seixas terminó por delante en cuatro ocasiones, mientras que Isaac del Toro lo hizo en tres. En la Itzulia 2026, el galo superó al bajacaliforniano n la contrarreloj inicial, en la segunda etapa y en la tercera jornada, donde el mexicano abandonó.

Del Toro tuvo mejores resultados en Il Lombardia 2025, donde fue quinto frente al séptimo lugar de su rival, y en el Campeonato Mundial de 2025, donde terminó séptimo en ruta y quinto en contrarreloj, ambos por delante del francés.

Pero, la rivalidad tuvo un punto claro de inicio en Strade Bianche 2026. Durante la carrera, el francés intentó organizar la persecución a Tadej Pogacar en el sector de Monte Sante Marie, mientras el de Ensenada intervino para bloquear sus movimientos en favor de la estrategia de su equipo. En el final en Siena, Seixas logró soltarse y asegurar el segundo lugar, mientras el mexicano cruzó tercero tras cumplir con la estrategía colectiva.

Antes de la Itzulia 2026, la expectativa estaba centrada en un duelo directo entre ambos por la clasificación general. El pedalista de Decathlon asumió el control desde la primera etapa, pero Del Toro abandonó en la tercera jornada por una lesión. La carrera no tuvo un enfrentamiento completo entre los dos en montaña.

Seixas como eje de Decathlon y Del Toro dentro del sistema UAE

Paul Seixas es el líder central del proyecto de Decathlon CMA CGM. El equipo ha incrementado su presupuesto en 2026 y ha construido su estructura deportiva alrededor del francés. Su calendario y estrategia están diseñados para maximizar su desarrollo como líder en carreras por etapas y clásicas, sin compartir responsabilidades dentro del equipo en las competencias principales.

Isaac del Toro se desarrolla dentro de UAE Team Emirates-XRG, una estructura con múltiples líderes y un enfoque progresivo en la gestión de talento joven. En este contexto, ha competido tanto como líder en carreras de una semana como en roles de apoyo en pruebas mayores. Su integración en el equipo incluye aprendizaje táctico y adaptación a dinámicas colectivas, lo que influye en sus decisiones dentro de carrera.

El entorno de UAE le permite competir junto a corredores de alto nivel, como Pogacar, y acumular experiencia en Grandes Vueltas antes de asumir el liderazgo total. En 2026, su planificación incluye participación en el Tour de Francia con funciones dentro del bloque del equipo. Este modelo contrasta con el de Seixas, que ya compite como jefe de filas único en su estructura.

Dos perfiles completos que ya condicionan el nuevo ciclo competitivo

Los resultados de Seixas y Del Toro indican que ambos ya compiten en el nivel más alto del ciclismo profesional . El galo ha mostrado capacidad para controlar y ganar una carrera por etapas completa, mientras que el azteca ha brillado en una de las Grandes Vueltas y ha acumulado victorias en diferentes contextos competitivos.

El historial directo entre ambos y los episodios en carreras compartidas muestran que la competencia ya influye en el desarrollo de las pruebas. Aunque ambos corredores tienen margen de crecimiento y ya presentan resultados comparables con la élite del circuito. La rivalidad ya tiene base en resultados, datos y competencia directa. El ciclismo no está esperando una rivalidad futura, ya la tiene.

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