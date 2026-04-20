Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka ganan el Laureus 2026 a mejores atletas del año

La ceremonia en Madrid reconoció una temporada marcada por récords históricos, dominio en tenis y la irrupción de nuevas figuras globales

Alcaraz y Sabalenka asistieron a la gala en Madrid | Reuters

La ceremonia de los Laureus World Sports Awards 2026 se celebró este lunes en Madrid y reconoció a los protagonistas más determinantes del deporte mundial en 2025. Los galardones, entregados por la Laureus World Sports Academy, distinguen anualmente a atletas, equipos y proyectos que marcaron una época a partir de resultados, impacto y consistencia en la élite.

El eje central de la edición 2026 estuvo en el tenis. Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se quedaron con los premios a mejor atleta varonil y femenil del año, consolidando una temporada en la que ambos dominaron sus circuitos con títulos, regularidad y cifras que los colocan como referentes de su generación.

Alcaraz fue reconocido como World Sportsman of the Year tras una campaña 2025 en la que ganó Roland Garros y el US Open, cerró como número uno del mundo y firmó un registro de 71 victorias y nueve derrotas. Su año incluyó ocho títulos, tres Masters 1000 y una racha de 17 triunfos consecutivos en torneos de esta categoría.

El español también alcanzó seis títulos de Grand Slam antes de los 23 años, igualando el registro de Rafael Nadal, y completó posteriormente el Career Grand Slam al inicio de 2026. Su temporada estuvo marcada por la rivalidad con Jannik Sinner, a quien venció en la final más larga en la historia de Roland Garros, con una duración de cinco horas y 29 minutos.

Tras recibir el premio, Alcaraz destacó el valor emocional del reconocimiento: “Este premio reconoce mi temporada 2025, una temporada llena de momentos inolvidables. Ganar dos Grand Slam y terminar como número uno es algo con lo que soñaba desde niño. Pero cuando miro atrás, no solo pienso en los trofeos, pienso en el camino, el trabajo, los momentos difíciles y las personas que estuvieron conmigo”, expresó durante su discurso.

En la rama femenil, Sabalenka fue distinguida como World Sportswoman of the Year después de completar una temporada de dominio absoluto. Se mantuvo como número uno del mundo durante las 52 semanas del año, ganó el US Open, su cuarto Grand Slam, y sumó títulos en Miami y Madrid, además de alcanzar las finales del Australian Open y Roland Garros.

La bielorrusa cerró 2025 con un récord de 63 victorias y 12 derrotas, una tasa de éxito del 84%, y estableció un nuevo récord de ganancias en una sola temporada dentro de la WTA con más de 15 millones de dólares. Fue la única jugadora en disputar finales en tres Grand Slam del año, confirmando una consistencia sostenida en todas las superficies.

The Laureus World Sportswoman of the Year is Aryna Sabalenka 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/EJLv0jEHuF — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

PSG, Lamine Yamal, Lando Norris y Rory McIlroy se llevan reconocimientos

En el fútbol, el Paris Saint-Germain fue elegido World Team of the Year tras completar un histórico sextete en 2025, con títulos en Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, UEFA Champions League, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental. Su victoria 5-0 sobre Inter en la final europea marcó la mayor diferencia en la historia de la competición.

Lamine Yamal fue nombrado World Young Sportsperson of the Year después de una temporada en la que registró 18 goles y 21 asistencias con el Barcelona, ganó el triplete doméstico y rompió múltiples récords tanto en LaLiga como en la Champions League.

Entre otros reconocimientos destacados, Lando Norris fue elegido como la figura emergente del año tras conquistar su primer campeonato de Fórmula 1 con McLaren, con siete victorias y 423 puntos en la temporada. Por su parte, Rory McIlroy recibió el premio a Comeback of the Year tras romper su maldición de más de una década y ganar el Masters de Augusta, completando el Career Grand Slam, un logro alcanzado por solo seis jugadores en la historia.

Toni Kroos, Chloe Kim y Gabriel Araújo en la lista de ganadores

El premio a inspiración deportiva fue para Toni Kroos, quien tras su retiro impulsó proyectos como la Icon League y su academia en Madrid, mientras que Fútbol Más, una organización que utiliza el deporte como herramienta de intervención social en comunidades vulnerables, fue distinguida con el Sport for Good Award por su impacto social en más de 26 mil beneficiarios en distintos países.

En categorías adicionales, Chloe Kim fue nombrada World Action Sportsperson of the Year tras igualar el récord de Shaun White con ocho oros en X Games superpipe, convertirse en la más ganadora del halfpipe y lograr su tercer título mundial consecutivo. Gabriel Araújo recibió el World Sportsperson of the Year with a Disability después de ganar el oro en 100m dorso S2 con récord, imponer marca mundial en 150m combinado SM2 y conquistar su tercer título seguido en la World Series.

Para cerrar la ceremonia, la Laureus World Sports Academy entregó el Premio a la Trayectoria a Nadia Comaneci, en reconocimiento a una carrera que transformó la gimnasia artística. La rumana fue la primera atleta en obtener una calificación perfecta de 10 en unos Juegos Olímpicos, logro alcanzado en Montreal 1976, donde conquistó tres medallas de oro. Su legado se sostiene en cinco oros olímpicos y en el impacto que generó en la evolución técnica del deporte, además de su influencia como referente global durante décadas dentro y fuera de la competencia.

Lista de ganadores Laureus Sports Awards 2026:

World Sportsman of the Year: Carlos Alcaraz

World Sportswoman of the Year: Aryna Sabalenka

World Team of the Year: Paris Saint-Germain

World Young Sportsperson of the Year: Lamine Yamal

World Breakthrough of the Year: Lando Norris

World Comeback of the Year: Rory McIlroy

Sporting Inspiration Award: Toni Kroos

Sport for Good Award: Fútbol Más

World Sportsperson of the Year with a Disability: Gabriel Araújo

World Action Sportsperson of the Year: Chloe Kim

Lifetime Achievment: Nadia Comaneci

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